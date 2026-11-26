Poker beendet
Letztes F1-Cockpit für neue Saison vergeben
Sportlich galt die weitere Zusammenarbeit längst als Formsache, doch die offizielle Verkündung ließ lange auf sich warten. Wie das Fachmagazin Autosport berichtet, hakte es hinter den Kulissen vor allem bei finanziellen Vertragsdetails zwischen dem Bearman-Lager und der Teamführung. Diese Differenzen sind nun offensichtlich ausgeräumt.
"Er hat eine enorme Arbeitsmoral"
Für Teamchef Ayao Komatsu ist der Verbleib des Briten ein absoluter Glücksgriff: "Die Zusammenarbeit mit Ollie bis 2027 fortzusetzen, war für uns eine logische Entscheidung", erklärte der Japaner. "Es gibt niemanden Besseren, der dieses Team in die Zukunft führen könnte. Er hat eine enorme Arbeitsmoral und den starken Wunsch, sich selbst und das Team weiterzuentwickeln."
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Camara gibt sein F1-Debüt
Bearman selbst sprach von "großem Vertrauen und Unterstützung", die er beim TGR Haas F1 Team von Beginn an gespürt habe: "Wir haben große Ziele, weiter voranzukommen, und ich freue mich darauf, diese Arbeit zu leiten."
In der kommenden Saison 2027 wird Bearman endgültig zum unumstrittenen Platzhirsch im Rennstall aufsteigen: An seiner Seite gibt der 21-jährige Brasilianer Rafael Camara sein Formel-1-Debüt. Das Nachwuchstalent übernimmt das Cockpit von Esteban Ocon, der seinen Platz bereits im Endspurt der laufenden Saison 2026 räumen musste.
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