× Mutter und Kleinkind nach CO-Unfall im Spital

Eine junge Mutter und ihr Kleinkind mussten nach einem Kohlenmonoxidunfall im Spital behandelt werden.

Wien-Mariahilf. In einer Wohnung auf der Linken Wienzeilen neben dem Naschmarkt wurde eine erhöhte Konzentration mit dem CO-Gas festgestellt. Mit einen Großaufgebot rückten Feuerwehr und Rettung an. Die Räumlichkeiten und die Nachbarwohnungen wurden belüftet. Eine 34-Jährige Mutter und ihr Kind erlitten leichte Verletzungen, teilte die Wiener Berufsrettung mit. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Mindestens zehn Einsatzkräfte waren vor Ort

Auslöser könnte möglicherweise eine defekte Gastherme gewesen sein. Laut Feuerwehrsprecher Lukas Schauer werden die Therme und die Fanganlage von einem Inspektionsrauchfangkehrer unter die Lupe genommen.