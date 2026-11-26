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oe24 hatte es angekündigt, jetzt ist es offiziell: Die bisherige 50:50-Aufteilung der Formel-1-Übertragungen zwischen ORF und Österreich-Rechtehalter ServusTV ist Geschichte. Wie am Donnerstag bekannt wurde, überträgt ServusTV in der kommenden Saison 2027 insgesamt 13 Grands Prix live, während dem ORF nur noch elf Rennen bleiben. Bislang teilten sich die beiden Sender die 24 WM-Läufe exakt zur Hälfte auf.

ServusTV bekommt Mehrheit

Hintergrund für die Verschiebung im Rahmen der bis 2029 verlängerten Kooperation ist der strikte Sparkurs am Küniglberg. Der ORF spricht in einer Aussendung offiziell von einer "substanziellen Kostenreduktion". Zudem sicherte sich ServusTV auch bei den Sprintrennen die Mehrheit: Sechs der zehn Sprints laufen live beim Salzburger Privatsender.

Heim-GP beim ORF, Finale bei ServusTV

Dabei waren die Quoten für den öffentlich-rechtlichen Sender in der laufenden Saison 2026 stark: Im Schnitt verfolgten 577.000 Zuseher die Rennen live auf ORF 1 (Marktanteil: 39 Prozent, in den jungen Zielgruppen sogar 47 bzw. 58 Prozent).

Der Saisonauftakt am 14. März 2027 in Bahrain steigt zwar noch im ORF, danach folgt jedoch ein Dreierpack auf ServusTV (Saudi-Arabien, Australien, Japan). Auch Kracher wie Monaco, Miami, Las Vegas und das große Saisonfinale in Abu Dhabi laufen exklusiv beim Red-Bull-Sender. Der ORF darf sich immerhin über das Heimrennen in Spielberg sowie die Kalender-Rückkehrer Portugal und Türkei freuen.