Höchste Sicherheitsvorkehrungen am Katar-Wochenende.

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Kimi Antonelli steht längst als Weltmeister fest, Mercedes ist der Konstrukteurstitel nicht mehr zu nehmen - auch wenn die wichtigen Entscheidungen in der Formel 1 längst gefallen sind: Trotz Sicherheitsbedenken ziehen die Macher der Motorsport-Königsklasse die letzten beiden Rennen in Katar (Sonntag, 17 Uhr/ServusTV live) und Abu Dhabi (6. Dezember, 14 Uhr/ORF1 live durch).

Krieg, Rebellen und Formel-1-Millionen

Dabei hatten der Iran-Krieg und die militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Houthi-Miliz und Saudi-Arabien in den vergangenen Wochen für viele Diskussionen im Fahrerlager gesorgt. Doch unterm Strich verwarf die Formel-1-Spitze den Plan B mit einer Absage der beiden Grands Prix und einem Finale in Imola.

"Wir werden unsere Mitarbeiter, Fahrer oder sonstige Verantwortliche niemals an einen Ort bringen, an dem wir ein Risiko sehen", beteuerte der aus Dubai stammende Weltverbandschef Mohammed Ben Sulayem.

Der Sender Sky, andere TV-Partner und einige Sponsoren aber schicken keine Mitarbeiter nach Katar. Auch der ORF wird vom Saisonfinale in Abu Dhabi aus dem Studio am Küniglberg berichten - immerhin mit dem Kult-Duo Ernst Hausleitner/Alexander Wurz.

Dass die F1-Bosse das Wüsten-Spektakel durchziehen hat millionenschwere Gründe. Für F1-Eigentümer Liberty Media bilden die Rennen im Nahen Osten wichtige Säulen ihres Geschäftsmodells. Angeblich zwischen 40 und 50 Millionen Euro zahlt jeder der Veranstalter als Antrittsgebühr. Da die Ausrichter in Katar und Abu Dhabi von sich aus keine Absage planten, würden Schadenersatzforderungen drohen. Fachmedien zufolge sollen die Rennställe und Fahrer aufgefordert worden sein, sich mit Kritik zurückzuhalten.

Kein Mercedes-Sieg seit 25. Oktober

Mercedes-Pilot George Russell, Sprecher der Fahrergewerkschaft, betonte: "Die Formel 1 ist nicht dumm, also gibt es da null Sorge von meiner Seite."

Das Weltmeister-Team Mercedes wartet seit dem Sieg in Austin durch Antonelli am 25. Oktober auf einen Sieg. Danach hatte es für den Italiener nur zu den Rängen 3 (Mexiko), 5 (Brasilien) und zuletzt 4 (Las Vegas) gereicht. Russells podestlose Serie dauert schon viel länger an, seit dem Triumph in Aserbaidschan am 26. September blieb dem ursprünglichen Favoriten dieser Saison der Sprung unter die Top 3 versagt. "Der beste Weg, ein enttäuschendes Ergebnis hinter sich zu lassen, ist, direkt wieder auf die Strecke zu gehen", so Mercedes-Boss Toto Wolff nach der Las-Vegas-Pleite (4. Antonelli, 12. Russell).

Verstappen jagt 4. Katar-Sieg in Folge

Auf dem gnadenlosen Lusail Circuit mit schnellen Kurven, aggressiven Curbs und Temperaturen bis zu 30 Grad warte aber eine völlig andere Herausforderung. Topfavorit ist Red-Bull-Star Max Verstappen, der die vergangenen drei Rennen auf dem Lusail International Circuit gewonnen hat. In der WM ist Verstappen der Vize-WM-Titel so gut wie sicher, dahinter tobt ein spannender Kampf um Platz 3. Mit Lewis Hamilton (Ferrari/267), George Russell (Mercedes/264) und Lando Norris (McLaren/264) sowie dem Monegassen Charles Leclerc (Ferrari/250) vier Akteure voll involviert.

Über den Kurs in Doha meinte Verstappen: "Die Strecke ist ganz anders aufgebaut, mit komplexen Kurven.", erläuterte Verstappen. 16 sind es an der Zahl, 308 Kilometer werden auf den 57 Runden zurückgelegt. Und das auf einem Kurs, der eigentlich für die MotoGP designt wurde. "Das Reifenmanagement ist in Katar immer ein wichtiger Faktor", so Verstappen, der in Doha nie schlechter als Zweiter war. 2021 bei der Premiere hatte er diesen Platz hinter dem damaligen Mercedes-Aushängeschild Hamilton belegt. 2022 fand aufgrund der Fußball-WM kein Rennen statt. Seit 2023 waren nur Sprintwochenenden ausgetragen worden, diesmal gibt es nach den Trainings und dem Qualifying klassisch nur den Großen Preis am Sonntag.

Wolff: "Der Konkurrenzkampf an der Spitze ist extrem hart, niemand kann es sich leisten, auch nur ein bisschen Potenzial liegen zu lassen. Wir wissen, dass wir die Performance haben, um vorne mitzumischen. Jetzt müssen wir das Wochenende sauber zusammenbringen und sicherstellen, dass wir Katar mit mehr Zählbarem verlassen als Las Vegas."