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Cappuccino, Latte macchiato oder Espresso auf Knopfdruck: Die De’Longhi Magnifica Evo ist bei Amazon zum Black Friday deutlich reduziert. Der Kaffeevollautomat kostet aktuell 349,99 Euro statt 479,90 Euro.

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Ein guter Kaffeevollautomat kann schnell mehrere Hundert Euro kosten. Umso interessanter ist dieses Black-Friday-Angebot: Die De’Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B gibt es bei Amazon derzeit für 352,93 Euro. Als Vergleichspreis nennt der Händler 483,94 Euro. Damit sinkt der Preis um 27 Prozent.

De’Longhi Magnifica Evo bei Amazon

Die Magnifica Evo gehört zu den bekannteren Kaffeevollautomaten von De’Longhi. Sie richtet sich vor allem an alle, die nicht nur Espresso und klassischen Kaffee trinken, sondern auch Cappuccino und Latte macchiato möglichst unkompliziert zubereiten möchten.

Das aktuelle Angebot gilt laut Amazon im Rahmen der Black-Friday-Woche bis zum 30. November 2026 – allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Amazon kann Preise kurzfristig ändern, weshalb vor dem Kauf immer der tatsächlich angezeigte Betrag im Warenkorb geprüft werden sollte.

Der ausgewiesene Rabatt von 27 Prozent bezieht sich auf den Amazon-Vergleichspreis von 483,94 Euro. Gegenüber üblichen Marktpreisen kann die Ersparnis geringer ausfallen. Ein kurzer Preisvergleich vor dem Kauf bleibt daher trotz Black-Friday-Label sinnvoll.

Sieben Getränke auf Knopfdruck

Die große Stärke der De’Longhi Magnifica Evo ist ihre einfache Bedienung. Über das Soft-Touch-Bedienfeld mit farbigen Symbolen lassen sich sieben Getränke beziehungsweise Funktionen direkt auswählen:

Espresso

Kaffee

Long

Cappuccino

Latte macchiato

MyLatte

Heißwasser

Damit deckt der Vollautomat sowohl klassische schwarze Kaffees als auch die beliebtesten Milchgetränke ab. Die Bohnen werden unmittelbar vor jeder Zubereitung frisch gemahlen. Mahlgrad, Kaffeestärke, Temperatur sowie Kaffee- und Wassermenge lassen sich an den persönlichen Geschmack anpassen.

© DeLonghi

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Cremiger Milchschaum dank LatteCrema Hot

Für Cappuccino und Latte macchiato nutzt die Maschine das automatische LatteCrema-Hot-System. Die Milch wird direkt aus der mitgelieferten Karaffe aufgeschäumt und in die Tasse gegeben. De’Longhi verspricht dabei feinporigen, cremigen Milchschaum bei der passenden Temperatur.

Praktisch ist auch die MyLatte-Funktion: Du füllst genau die gewünschte Milchmenge in den Behälter, die Maschine erkennt diese und verwendet sie vollständig für das Getränk. So bleibt keine kleine Restmenge in der Karaffe zurück, die später entsorgt werden muss.

Auch die Reinigung soll unkompliziert sein

Gerade bei Vollautomaten mit Milchsystem ist die Reinigung ein wichtiger Punkt. Die Milchkaraffe der Magnifica Evo besitzt dafür eine automatische Reinigungsfunktion, die per Knopfdruck gestartet wird. Der Behälter und das Gitter der Abtropfschale sind außerdem spülmaschinengeeignet. Die Brühgruppe lässt sich herausnehmen und separat reinigen.

Der Wassertank fasst 1,8 Liter, in den Bohnenbehälter passen 250 Gramm. Das Mahlwerk bietet 13 Mahlgrade. Mit 24 Zentimetern Breite fällt die Maschine vergleichsweise schlank aus, benötigt wegen ihrer Tiefe von rund 44 Zentimetern aber dennoch ausreichend Platz auf der Küchenzeile.

Für wen lohnt sich die De’Longhi Magnifica Evo?

Das Modell ist vor allem für Haushalte interessant, in denen regelmäßig unterschiedliche Kaffeespezialitäten getrunken werden. Wer morgens ohne viele Einstellungen zwischen Espresso, Kaffee und Cappuccino wählen möchte, bekommt einen komfortablen Allrounder mit automatischem Milchsystem.

Weniger passend ist die Magnifica Evo für alle, die zahlreiche Nutzerprofile, ein großes Display oder eine App-Steuerung erwarten. Solche Extras bieten meist erst deutlich teurere Modelle. Wer hingegen eine einfache Bedienung, frisch gemahlene Bohnen und Milchgetränke auf Knopfdruck sucht, findet hier ein stimmiges Gesamtpaket.

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