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Eisige Temperaturen, kalter Wind und ständiges Frieren? Beheizbare Winterjacken versprechen zusätzlichen Wärmekomfort auf Knopfdruck. Zum Amazon Black Friday sind zwei interessante Modelle für Damen und Herren im Angebot.

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Ob beim Spaziergang, auf dem Weihnachtsmarkt, beim Wintersport oder auf dem Weg zur Arbeit – gerade im Winter stößt selbst eine dicke Winterjacke manchmal an ihre Grenzen. Beheizbare Jacken setzen deshalb auf integrierte Heizelemente, die über einen wiederaufladbaren Akku mit Strom versorgt werden.

Beheizbare Damen-Winterjacke von Hecusma

Wenn du schnell frierst und auch bei niedrigen Temperaturen gerne draußen unterwegs bist, könnte dieser beheizbare Parka genau das Richtige für dich sein. Die Jacke verfügt über einen 12-Volt-Akku mit 18.400 mAh und bietet zusätzliche Wärme, ohne dass du zahlreiche Kleidungsschichten tragen musst.

© GOTOBI

Besonders praktisch ist das Modell für längere Aufenthalte im Freien, winterliche Ausflüge oder die Arbeit im Außenbereich.

Beheizbare Herren-Fleecejacke von Mincoo

Die beheizbare Sherpa-Fleecejacke von Mincoo kombiniert kuscheliges Material mit moderner Heiztechnologie. Fünf Heizzonen und drei Wärmestufen ermöglichen es dir, die Heizleistung individuell anzupassen. Die Stromversorgung erfolgt über einen wiederaufladbaren 10.000-mAh-Akku.

Mincoo Men's Heated Jacket with 10000 mAh Battery © Mincoo

Dank des gemütlichen Fleece-Materials eignet sich die Jacke sowohl für den Alltag als auch für zahlreiche Outdoor-Aktivitäten.

Worauf solltest du beim Kauf einer Heizjacke achten?

Akkulaufzeit: Achte darauf, wie lange die Jacke auf den unterschiedlichen Heizstufen Wärme liefert.

Achte darauf, wie lange die Jacke auf den unterschiedlichen Heizstufen Wärme liefert. Heizzonen: Mehrere Heizelemente können die Wärme gleichmäßiger verteilen.

Mehrere Heizelemente können die Wärme gleichmäßiger verteilen. Wärmestufen: Individuell einstellbare Temperaturen bieten mehr Flexibilität.

Individuell einstellbare Temperaturen bieten mehr Flexibilität. Material: Je nach Einsatzbereich sind wind- und wasserabweisende Eigenschaften sinnvoll.

Je nach Einsatzbereich sind wind- und wasserabweisende Eigenschaften sinnvoll. Pflege und Sicherheit: Beachte die Waschhinweise sowie die Vorgaben zur Verwendung und zum Laden des Akkus.

Fazit: Wärme auf Knopfdruck für kalte Wintertage

Wenn du im Winter regelmäßig frierst, kann eine beheizbare Jacke eine praktische Ergänzung deiner Wintergarderobe sein. Gerade jetzt zum Black Friday bietet sich die Gelegenheit, eines der beiden Modelle günstiger zu ergattern. Auch als Weihnachtsgeschenk für jemanden, der ständig friert, sind die Jacken eine originelle Idee.

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