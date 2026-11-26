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Fensterputzen gehört nicht gerade zu deinen Lieblingsaufgaben? Dann kommt dieses Black-Friday-Angebot wie gerufen. Den Ecovacs Winbot W2S Omni gibt es aktuell bei Amazon im Angebot.

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Gerade bei großen Fensterflächen, Wintergärten oder bodentiefen Fenstern kann das Putzen schnell zur mühsamen Angelegenheit werden. Mit dem Ecovacs Winbot W2S Omni holst du dir einen intelligenten Haushaltshelfer nach Hause, der dir einen großen Teil dieser Arbeit abnimmt.

Saubere Fenster auf Knopfdruck

Der Ecovacs Winbot W2S Omni setzt auf die innovative TruEdge-Technologie, die eine besonders gründliche Reinigung bis an den Fensterrand ermöglicht. Drei Wassersprühdüsen sorgen dafür, dass die Glasfläche während der Reinigung befeuchtet wird.

© Ecovacs

Besonders praktisch ist die multifunktionale Station, die das Aufladen während des Betriebs ermöglicht. Ein zwölfstufiges Sicherheitssystem sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit während der Fensterreinigung.

Die Highlights im Überblick:

Automatische und intelligente Fensterreinigung

TruEdge-Technologie für eine randnahe Reinigung

Drei Wassersprühdüsen

Multifunktionale Station

Aufladen während des Betriebs

Zwölfstufiges Sicherheitssystem

Für wen lohnt sich der Fensterputzroboter?

Besonders wenn du viele Fenster, große Glasfronten oder schwer erreichbare Fensterflächen hast, kann sich die Anschaffung lohnen. Statt selbst mit Lappen und Abzieher zu hantieren, übernimmt der Roboter einen Großteil der Reinigung für dich.

Auch als praktisches Weihnachtsgeschenk für Technikfans oder alle, die sich den Haushalt erleichtern möchten, ist der smarte Helfer eine interessante Wahl.

Black Friday: Jetzt beim Fensterputzroboter sparen

Intelligente Haushaltshelfer sind längst nicht mehr nur auf das Staubsaugen und Wischen beschränkt. Wenn du schon länger mit einem Fensterputzroboter liebäugelst, bietet der Black Friday eine gute Gelegenheit, dir den Ecovacs Winbot W2S Omni günstiger zu sichern. So bleibt dir künftig mehr Zeit für die schönen Dinge im Alltag.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.