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Süßer Last-Minute-Deal vor dem 1. Dezember! Der Lindt-Adventkalender "Weihnachtstradition" kostet bei Amazon im Rahmen der Black Friday Woche nur 17,26 statt 28,78 Euro.

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Wer noch keinen Adventkalender hat, sollte jetzt schnell sein: Den beliebten Lindt-Adventkalender "Weihnachtstradition" gibt es bei Amazon aktuell um 40 Prozent günstiger. Statt 28,78 Euro kostet er nur noch 17,26 Euro.

Der Countdown bis zum ersten Türchen läuft – und Amazon liefert kurz vor dem Advent noch einen besonders süßen Black-Friday-Deal. Der Lindt-Adventkalender "Weihnachtstradition" 2026 ist derzeit um 40 Prozent reduziert. Damit spart man über 11 Euro!

Das Angebot kommt offenbar genau zur richtigen Zeit: Laut Amazon wurde der Kalender im vergangenen Monat mehr als 10.000-mal gekauft und wird als "Amazons Tipp" geführt. Wer noch einen klassischen Schoko-Adventkalender für sich selbst, die Familie oder als Geschenk sucht, sollte mit der Bestellung allerdings nicht mehr zu lange warten.

Der beliebte Schoko-Adventkalender ist derzeit auf Amazon reduziert. © Lindt

Hier geht's zum Adventkalender-Angebot auf Amazon!

24 süße Überraschungen von Lindt

Hinter den 24 Türchen verstecken sich insgesamt 253 Gramm Lindt-Schokolade. Enthalten sind verschiedene Weihnachtsklassiker aus Vollmilchschokolade – darunter Mini-Weihnachtsmänner, Mini-Teddys, LINDOR-Milchkugeln, Mini-Fioretto-Nougat sowie unterschiedliche Pralinés.

Auch optisch setzt der Kalender auf Weihnachtsnostalgie: Das Motiv mit geschmücktem Christbaum, Teddybär und Schaukelpferd erinnert an klassische Weihnachten und macht sich auch als kleine Adventdekoration gut. Der Kalender ist vegetarisch und alkoholfrei, enthält allerdings unter anderem Milch, Haselnüsse, Mandeln, Soja und Weizen.

Lohnt sich der Black-Friday-Deal?

Der Preis kann sich sehen lassen: Mit 17,26 Euro liegt der Adventkalender über 11 Euro unter dem regulären Preis. Umgerechnet kostet jedes Türchen rund 72 Cent. Laut aktuellen Preisaufzeichnungen handelt es sich dabei zudem um den bislang niedrigsten gemessenen Preis des Kalenders.

Damit ist der Deal besonders für alle interessant, die lieber Markenpralinen als einfache Schokoladentäfelchen hinter den Türchen finden möchten. Viel Zeit bleibt aber nicht: Der Advent beginnt schließlich schon am 1. Dezember.