Süßes Kätzchen und Besitzerin nach 11 Jahren wiedervereint

Manchmal kehren Haustiere zu uns zurück, wenn wir es am wenigsten erwarten, Monate oder sogar Jahre nachdem sie verschwunden waren.

Das war vor kurzem der Fall, nachdem eine seit 11 Jahren vermisste Katze gefunden und endlich wieder mit ihrer Familie vereint wurde. In einem Fall, den sie als "eine Wiedervereinigungsgeschichte für die Rekordbücher" bezeichneten, erzählte Animal Care & Protective Services die Geschichte eines Katers namens Derek.

Auf Straße gefunden

Ein barmherziger Samariter fand Derek auf der Straße, krank und allein. Sie brachten ihn zu ACPS, wo Animal Code Enforcement Officer Alfredson bemerkte, dass die Katze einen Mikrochip hatte. Mikrochips sind oft die Rettung, wenn es darum geht, entlaufene Haustiere wieder mit ihren Besitzern zu vereinen, aber leider war Dereks Kennzeichnung falsch. Aber Alfredson setzte ihren Detektivhut auf", um Dereks Familie ausfindig zu machen.

© Animal Care & Protective Services/Facebook

"Das Team von ACPS ist darauf geschult, bei der Suche nach Mikrochips alle verfügbaren Ressourcen zu nutzen", heißt es in einem Facebook-Post. Sie wandte sich an die Jacksonville Humane Society, die ursprünglich Dereks Mikrochip implantiert hatte. Dort sagte man ihr, dass die Informationen aus dem Jahr 2010 stammten und dass die Telefonnummer, die sie hatten, nicht mehr in Betrieb sei. Bei weiteren Nachforschungen fand Alfredson jedoch eine neue Telefonnummer, die mit der Adresse verbunden war.

War verloren gegangen

Es stellte sich heraus, dass Derek vor 11 Jahren verschwunden war, und die Familie konnte nicht glauben, dass er noch lebte. Die Besitzerin Angela machte sich sofort auf den Weg zu ACPS, um ihn zurückzuholen. "Sie erzählte uns, dass Derek ein Kindheitstier für ihre Kinder war und die Kinder am Boden zerstört waren, als er verschwand", heißt es in der ACPS-Nachricht, die zusammen mit einem Foto des alten Derek in den Armen seiner Besitzerin geteilt wurde.

"Derek darf nun sein Leben an dem Ort verbringen, an dem er aufgewachsen ist, und bei einer Familie, die ihn bis heute liebt."