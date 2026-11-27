Ab morgen wird der Adventsbummel in St. Pölten günstiger: An den Adventsamstagen entfällt die Kurzparkzonenabgabe, im LUP-Bus gilt ein Einzelticket den ganzen Tag.

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Der Gemeinderat hat es beschlossen: An den vier Adventsamstagen, dem 28. November sowie dem 5., 12. und 19. Dezember, parken Autofahrer in den Kurzparkzonen gratis. Aber aufgepasst: Die Beschilderung zur Parkdauer gilt weiterhin.

Wer lieber den Bus nimmt, fährt ebenfalls günstig. Wie schon in den Vorjahren gilt der LUP-Einzelfahrschein, ob Vollpreis oder ermäßigt, als Tageskarte. Er berechtigt zu beliebig vielen Fahrten auf allen Buslinien der Stadt.

Neun Tage Bus-Bonus

Die Aktion läuft an neun Tagen: an den vier Adventsamstagen, den vier Adventsonntagen (29. November sowie 6., 13. und 20. Dezember) und am Feiertag, Dienstag, dem 8. Dezember.

Damit steht dem stressfreien Einkaufsbummel und dem Besuch am Christkindlmarkt nichts mehr im Weg. Die Parkplatzsuche fällt einfach aus.