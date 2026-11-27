Kaum jemand fehlt so oft wie die Niederösterreicher: Im Schnitt waren sie im Vorjahr 17 Tage im Krankenstand. Das zeigt der aktuelle Fehlzeitenreport des Wifo.

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Niederösterreich führt bei den Krankenstandstagen klar die Statistik an. Laut Fehlzeitenreport 2026 des Wirtschaftsforschungsinstituts verzeichnete die Gesundheitskasse hier 17,0 Tage je Versicherten. Der Bundesschnitt liegt bei 14,7 Tagen.

Dahinter folgen die Steiermark mit 15,6 und Oberösterreich mit 15,0 Tagen. Am gesündesten sind die Salzburger: Sie meldeten sich im Schnitt nur 12,4 Tage im Jahr krank.

Die Gründe

Die Wirtschaftsstruktur erklärt laut Wifo einen Teil der Unterschiede. Bundesländer mit starker Industrie haben höhere Krankenstände, jene mit großem Dienstleistungssektor eher niedrigere. Auch Altersstruktur, Teilzeitquote und Arbeitsmarktlage spielen mit.

Österreichweit gingen die Fehlzeiten 2025 leicht zurück, von 15,1 auf 14,7 Tage. Häufigste Ursache sind Atemwegserkrankungen, gefolgt von Muskel-Skelett-Leiden. Psychische Erkrankungen nehmen dagegen zu.