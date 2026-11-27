Der Wiener PR-Stratege hätte auf seinen Rückflug mit der AUA wegen der Unwetter noch lange warten müssen. Statt drei Tage lang abzusitzen, ist er auf anderem Weg nach Österreich zuückgekehrt.

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Der Kommunikationsexperte Rudi Fußi hing wegen Flugstörungen im Kosovo fest. Am Flughafen in Priština ging am Donnerstag gar nichts mehr, klagt er. Gegenüber oe24 hält er fest: "Ich hab mir meine Rückreise jetzt ganz anders organisiert. Ich bin echt gespannt, was die AUA bezüglich der Kosten macht."

Mit der Bulgarian Air flog er nach Salzburg, dann ging es mit dem Zug nach Wien.

Sein AUA-Flieger hob zuerst stundenlang nicht ab, dann erhielt er nur ein "Tut uns leid"-Mail, schildert er die Misere. "Es war der 26te. Dann buchte uns die Austrian auf 28ten abends nach Zürich um und am 29sten früh nach Wien."

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"Drei Tage warten? Nein Danke"

Rudi Fußi hätte drei Tage warten müssen, bis er wieder in Wien ankommt. Aber er fand dann doch noch eine andere Lösung und verzichtete auf den AUA-Rückflug über Zürich.

"Sie buchen einen ungefragt um, Hotel muss man sich selbst organisieren und den Flug hätten sie auch selber buchen können", tobt Fussi. Vom Service der AUA zeigt er sich enttäuscht.