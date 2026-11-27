FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl verlangt von der Ukraine nach einem Ende der Kampfhandlungen eine Gegenleistung für die geleisteten Finanzhilfen und kritisiert die österreichische Bundesregierung.

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In einer Aussendung am Freitag verlangt Herbert Kickl vor, dass die Ukraine nach einem Ende der Kampfhandlungen syrische und afghanische Staatsangehörige aufnehmen soll, die Österreich nicht in ihre Herkunftsländer abschieben kann.

"Milliarden in die Ukraine gepumpt"

Angesichts der aus seiner Sicht bestehenden Belastung der heimischen Steuerzahler durch illegale Masseneinwanderung erklärt der Chef-Freiheitliche wörtlich: "Die EU und auch Österreich haben hunderte Milliarden in die Ukraine gepumpt. Wenn dort die Waffen schweigen, ist es hoch an der Zeit, eine Gegenleistung einzufordern. Die Ukraine schuldet uns etwas! Es wäre eine absolute Win-win-Situation, wenn Kiew jene Syrer und Afghanen aufnimmt, die wir nicht in ihre Herkunftsländer zurückbringen können. Sie könnten dort gleich beim Wiederaufbau helfen. Wem das nicht passt, der kann ja jederzeit ausreisen – nur eben nicht mehr zu uns".

Kritik an Bundesregierung und Staatsoberhaupt

Scharfe Kritik richtet Kickl in seinen Ausführungen auch an die aktuelle Regierungskoalition, die er als Misstrauensvotum gegen den Wählerwillen bezeichnet und der er vorwirft, die illegale Einwanderung weiter anzuheizen. Ebenso wendet sich der FPÖ-Klubobmann gegen Überlegungen des Bundespräsidenten zum Staatsbürgerschaftsrecht sowie gegen die Rolle der Volkspartei in den vergangenen Jahren.

Video zum Thema Kickl will Syrer und Afghanen in die Ukraine abschieben © oe24

Wörtlich führt Kickl dazu aus: "Dass die Systemparteien die Bürger jahrelang mit falschen Abschiebezahlen für dumm verkauft haben, zeigt das völlige Versagen dieser Verlierer-Ampel. Anstatt echte Lösungen zu präsentieren, verwaltet man das Asylchaos und den Niedergang nur weiter! Während die Regierung in der Asyl- und Migrationsfrage völlig versagt, will der Bundespräsident die Staatsbürgerschaft auch noch an jeden verscherbeln, der hier zufällig das Licht der Welt erblickt. Das ist der Ausverkauf unserer Heimat und ein fataler Pull-Faktor für die Asylindustrie! Wer unsere Werte, unsere Kultur und unsere Traditionen nicht lebt, der hat keinen Anspruch auf einen österreichischen Pass. Die scheinkonservative Volkspartei hat es seit Jahren verabsäumt, hier einen Riegel vorzuschieben und unseren Gesetzesinitiativen zuzustimmen".