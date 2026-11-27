Kindersicherheit
Sichtbar macht sicher! Reflektierendes für 18.000 Taferlklassler
Rechtzeitig zur dunklen Jahreszeit zündet das Land den Verkehrssicherheits-Turbo für Kinder: In den kommenden Tagen erhalten 18.000 Erstklässler reflektierende Überzüge für ihre Schultaschen. Nach Stickern im Pilotjahr 2023 gibt es die Überzüge nun zum dritten Mal.
Verkehrslandesrat LH-Stv. Udo Landbauer sagt: "Sichtbarkeit ist ein entscheidender, unter Umständen lebensrettender Sicherheitsfaktor." Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont: "Die Sicherheit unserer Kinder hat oberste Priorität." Ihr Dank gilt allen, die am Steuer Rücksicht nehmen.
Auch interessant
Tipps für Eltern
Begleitend gibt es einen Folder und ein Erklärvideo, etwa zum Üben des Schulwegs und zum Erkennen von Gefahrenstellen. Umgesetzt wird die Initiative von Radland NÖ gemeinsam mit dem ÖAMTC Niederösterreich.
Erst kürzlich startete Landbauer außerdem die Kampagne "Schön, dich zu sehen", die ebenfalls auf Sichtbarkeit im Straßenverkehr setzt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden