1,1 Millionen Christbäume verlassen heuer Niederösterreichs Höfe. Jeder von ihnen hat mindestens ein Jahrzehnt auf seinen Auftritt im Wohnzimmer gewartet.

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Während die meisten noch grübeln, ob die Kugeln heuer rot oder golden werden, planen Niederösterreichs Christbaumbauern längst die Weihnachtsfeste der nächsten zehn Jahre. So lange dauert es mindestens, bis aus einem winzigen Setzling ein rund zwei Meter großer Prachtbaum wird. Bis zu 20-mal im Jahr schauen die Bauern nach ihren Schützlingen, pflegen sie und bringen sie in Form.

Die Trockenheit hat zwar vor allem den Jungpflanzen zugesetzt, bei den heurigen Bäumen gibt die ARGE aber Entwarnung. Obmann Josef Reithner sagt: "Wir Christbaumbauern denken nicht von Weihnachten zu Weihnachten, sondern in Jahrzehnten." Die Qualität stimmt also, Abstriche muss niemand machen.

Mehr als nur Nadeln

Zwischen den Bäumen ist ordentlich was los: Begrünte Fahrgassen, Blühstreifen, Obstbäume und Wildsträucher schaffen Lebensräume. In untersuchten Christbaumkulturen wurden 162 Tier- und Pflanzenarten nachgewiesen, 40 davon ausschließlich dort. Die Felder sind damit ein beliebtes Wohnviertel für Artenvielfalt.

Mehr als die Hälfte der österreichischen Anbauflächen liegt in Niederösterreich, besonders am Jauerling hat der Christbaum Tradition. Rund 22 Millionen Euro regionale Wertschöpfung und etwa 1.000 Beschäftigte bei Ernte und Verkauf zeigen: Da hängt mehr dran als Lametta. Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer NÖ, betont: "Für jeden geernteten Christbaum wird ein neuer nachgepflanzt."

Baum mit Ausweis

Noch vor der ersten Kugel trägt ein echter Niederösterreicher seinen schönsten Schmuck: die blau-gelbe Herkunftsschleife. Dahinter stehen ein Kontrollsystem und eine individuelle Nummer, die den Baum bis zum Christbaumhof zurückverfolgbar macht.

Weit reisen müssen die Bäume nicht: Im Schnitt legen sie nur 40 Kilometer vom Feld bis zum Verkaufsstand zurück. Das hält sie frisch. Dazu gibt es Service von der Beratung über die Reservierung bis zum passenden Zuschnitt für den Christbaumständer, wie Christbaumbäuerin Ricarda Reithner erklärt.

Zweites Leben

Damit der Baum lange fit bleibt, steht er kühl, bekommt regelmäßig Wasser und hält Abstand zur Heizung. Und nach dem Fest? "Nachhaltigkeit endet schließlich nicht mit dem Dreikönigstag", sagt Ricarda Reithner. Der abgeschmückte Baum wird zum Vogelbaum im Garten, über kommunale Sammelstellen zur Energiegewinnung genutzt oder dient Wildtieren als Beschäftigungsmaterial.

Der Ab-Hof-Verkauf startet Anfang Dezember, der Standverkauf in Wien und St. Pölten am 12. Dezember. Wo der Traumbaum wartet, verrät www.weihnachtsbaum.at.