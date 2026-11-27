Die Adventzeit ist für viele eine echte Kalorienfalle. Doch ein altbewährtes Hausmittel erlebt gerade ein Comeback als Winter-Superfood: Sauerkraut! Es soll die Verdauung unterstützen und dabei helfen, die Kilos purzeln zu lassen, noch bevor das Christkind kommt.

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Wenn die Weihnachtsmärkte öffnen, duftet es nach gebrannten Mandeln, Lebkuchen und süßen Köstlichkeiten. Dazu kommen festliche Einladungen, weniger Bewegung und gemütliche Abende auf der Couch. Kein Wunder, dass viele Menschen im Winter ein paar zusätzliche Kilos auf die Waage bringen. Doch ausgerechnet ein traditioneller Klassiker aus Omas Vorratskammer erobert derzeit die Fitness-Community: Die Sauerkraut-Diät.

Warum Sauerkraut beim Abnehmen helfen kann

Sauerkraut punktet gleich mit mehreren Vorteilen: Mit gerade einmal rund 19 Kilokalorien pro 100 Gramm ist es ausgesprochen kalorienarm und damit eine ideale Alternative zu kalorienreicheren Beilagen. Gleichzeitig quillt es im Magen leicht auf und sorgt dank seiner komplexen Pflanzenfasern für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl – so lässt sich auch der Heißhunger auf die Weihnachtskekse besser in Schach halten

Sauerkraut © Getty Images

Doch das Wintergemüse kann noch mehr: Durch die Fermentation entstehen Millionen lebender Milchsäurebakterien, die das Darmmikrobiom unterstützen. Eine ausgewogene Darmflora spielt eine wichtige Rolle für die Verdauung und den Stoffwechsel und könnte auch unser Essverhalten beeinflussen. Darüber hinaus liefert Sauerkraut wertvolle Nährstoffe wie Vitamin C, Zink, Kalium und Vitamin K. Gerade in der kalten Jahreszeit ist es damit eine nährstoffreiche Ergänzung des Speiseplans und ein echtes Plus für eine ausgewogene Ernährung.

Die Sauerkraut-Diät: So funktioniert das Winterprogramm

Die Idee ist einfach: Sauerkraut wird regelmäßig in den Speiseplan eingebaut und ersetzt besonders kalorienreiche Beilagen. Eine reine Sauerkraut-Diät, bei der man sich ausschließlich davon ernährt, ist hingegen keine gute Idee. Dem Körper würden wichtige Nährstoffe fehlen. Besser ist eine ausgewogene Winterkost mit viel Gemüse, ausreichend Eiweiß und Vollkornprodukten. So könnte ein Tag aussehen:

Der Morgen-Booster: Ein kleines Glas naturtrüber Sauerkrautsaft (ca. 100–150 ml) vor dem Frühstück kurbelt die Verdauung sanft an und stabilisiert den Blutzuckerspiegel. (Tipp: Wer empfindlich ist, tastet sich langsam mit verdünntem Saft heran)

Ein kleines Glas naturtrüber (ca. 100–150 ml) vor dem Frühstück kurbelt die Verdauung sanft an und stabilisiert den Blutzuckerspiegel. (Tipp: Wer empfindlich ist, tastet sich langsam mit verdünntem Saft heran) Die 50%-Regel am Mittag oder Abend: Ersetze die Hälfte der gewohnten Beilagen (wie Nudeln, Pommes oder Knödel) durch warmes oder kaltes Sauerkraut. Kombiniert mit magerem Eiweiß, wie Hühnerbrust, Tofu, Lachs oder Hüttenkäse, entsteht eine sättigende Mahlzeit mit unschlagbarer Nährstoffdichte.

Ersetze die Hälfte der gewohnten Beilagen (wie Nudeln, Pommes oder Knödel) durch warmes oder kaltes Sauerkraut. Kombiniert mit magerem Eiweiß, wie Hühnerbrust, Tofu, Lachs oder Hüttenkäse, entsteht eine sättigende Mahlzeit mit unschlagbarer Nährstoffdichte. Pikante Wintersuppen: Eine wärmende Sauerkraut-Gemüse-Suppe mit etwas Chili, Kümmel und magerem Schinken wärmt von innen und lässt sich perfekt vorbereiten (Meal-Prep fürs Büro).

Diese Regeln solltest du beachten

Sauerkraut © Getty Images

Damit die Kilos wirklich schmelzen, solltest du drei Dinge beachten:

Greife zu frischem, unpasteurisiertem Kraut: Die Sauerkraut-Konserve aus der Blechdose schmeckt zwar, wurde aber pasteurisiert (erhitzt). Dadurch sterben die wertvollen lebenden Milchsäurebakterien ab. Das probiotische Superfood-Potenzial steckt vor allem in frischem Sauerkraut aus dem Kühlregal, vom Metzger oder aus dem Bioladen.

Achtung vor deftigen Fallen: Sauerkraut an sich hat kaum Kalorien – doch traditionell wird es gern mit fettigem Schweinebauch, Schmalz oder Speck serviert. Für den Schlank-Effekt wird das Kraut stattdessen mit Gewürzen wie Lorbeer, Wacholder, etwas frischem Apfel oder Kümmel aromatisiert.

Sanfter Einstieg: Wer bisher ballaststoffarm gegessen hat, sollte die Portionen schrittweise steigern und ausreichend stilles Wasser trinken, um die Verdauung nicht zu überfordern.