Shitstorm wegen Swarovskis Dirndl-Kollektion: "Du verarscht die Leute"

Victoria Swarovski designt jedes Jahr eine Trachten-Kollektion für Krüger Dirndl. Manchen stößt das bitter auf.

Ein großer Name, ein hübsches Gesicht und viel Talent. Alles, was Victoria Swarovski (31) angreift, scheint zu Gold zu werden. Klar, dass sich große Unternehmen als Markenbotschafterin um sie reißen. Auch Krüger Dirndl hat die Gelegenheit genutzt und Vici zum Aushängeschild und zur Designerin ihrer alljährlichen Kollektion gemacht. Mit 399 Euro ist die Trachtenmode der Kristallerbin nicht unbedingt für jeden erschwinglich.

Fan zu Swarovski: "Sch**ß-Klamotten"

Auf Instagram zeigt Vici regelmäßig ihre Lieblingsteile aus der neuen Kollektion. Dazu schreibt sie: "Stolz und dankbar blicke ich zurück auf eine wundervolle Zeit - und auf meine Dirndl-Kollektion mit Krüger, die wir in Namibia geshootet haben. Eine einzigartige Kombination aus Tradition und Abenteuer. Es war so schön, euch in meinen Designs auf der Wiesn zu sehen."





Während einige die Designs feiern und für Swarovski applaudieren, finden andere, dass Victoria sich schämen sollte. "Du verarscht die Leute ohne Ende mit deinen Scheiß-Klamotten", schreibt zum Beispiel einer. Auf der Münchner Wiesn dominierte Swarovskis Mode zumindest im Käferzelt. Sogar die beiden Hollywood-Stars Ed Westwick und Amy Jackson trugen ihre Looks.