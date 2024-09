Swarovski mit Westwick: Vor der Wiesen gabs einen Schönheits-Eingriff

Schluss mit Dirndl! Victoria Swarovski setzt neuen Trachten-Trend auf der Wiesn O'zapft is! Auch in diesem Jahr reisen die Promis in ihren schönsten Trachten nach München, um das Oktoberfest zu feiern. Victoria Swarovski mischte sich im Bierzelt unter Hollywood-Stars und sorgte mit ihrem unkonventionellen Outfit für Aufsehen.