Vici und Mark - ihre Liebe soll immer stärker werden.

Rund eineinhalb Jahre sind die beiden schon offiziell ein Paar und schwer verliebt: Moderatorin Victoria Swarovski (31) und Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (32).

Mehr zu Vici und Mark

Herz gestohlen

Erst jüngst gab Vici Einblick in den gemeinsamen Kanada-Trip: Einige Tage entspannte sich das Liebespaar in der Natur, genoss den Tapetenwechsel. "Kanada, du hast mein Herz gestohlen!" schrieb Vici in einem Insta-Posting.

© Getty Images

Liebeserklärung

Doch, wer wirklich ihr Herz gestohlen hat, ist Mark! Und das ist derzeit auch gut sichtbar. Auf einigen jüngst aufgenommenen Bildern trägt die Kristall-Erbin eine zarte Kette. In geschwungener Schrift, mit funkelnden Steinchen (Swarovski-Kristalle, oder Diamanten, wer weiß...) ziert der Name Mark ihren Hals. Daneben, auf der Seite ist ein weiteres Wort zu lesen... Cuore, also Herz. Mark, mein Herz, oder Mark, der mein Herz gestohlen hat?

© Getty Images

Verlobung in Sicht?

Jedenfalls stehen die Zeichen auf Liebe! Verliebt, verlobt, verheiratet? Alles ist möglich. Immerhin haben sich die beiden im schicken Maria-Theresien-Schlössl in Salzburg niedergelassen. Ein zweites Domizil besitzen die beiden in Marbella.





Karrieren verschmelzen

Zudem soll sich Swarovski seit einiger Zeit mehr in die Red-Bull-Geschäfte einbringen. Gezielte Auftritte bei Veranstaltungen sorgen für Gesprächsstoff. Hinter den Kulissen soll an einer neuen Marketing-Strategie gebastelt werden.