Die Moderatorin hat es in die portugiesische Ausgabe des berühmtesten Modemagazins geschafft

Unter dem Motto "Summer of Sports" posierte Victoria Swarovski (30) jetzt für ein Editorial in der "Vogue". Genauer gesagt für die Portugal-Ausgabe des berühmtesten Modemagazins. Eines der aufwendig inszenierten Bilder zeigt die schöne Kristallerbin in ihrem Instagram-Profil und gibt so einen Vorgeschmack auf das, was noch folgt. Auf dem Bild trägt Vici einen dünnen weißen Sport-BH mit durchsichtiger Glitzerjacke und einem weißen Satin-Minirock.

Fans freuen sich mit Vici

Swarovskis 543.000 Followern gefällt, was sie sehen: "Claudia Schiffer Vibes", schreibt zum Beispiel einer. Ein anderer jubelt: "Wau! So hübsch!" Neben den Kommentaren finden sich unzählige Herz-Emojis unter dem Posting. Wer weiß, vielleicht schafft es Vici ja gar noch auf das "Vogue"-Cover.

Einflussreich und hübsch genug wäre sie schließlich. Immerhin ist sie eine der reichsten Österreicherinnen und ihr Freund Mark Mateschitz ist gar der reichste Österreicher. Er konnte nur von einer Familiendynastie geschlagen werden.