Victoria Swarovski ist jetzt in Mateschitz-Firma aktiv

Die beiden Milliardärs-Erben sind ein viel beachtetes Liebespaar. Jetzt machen sie auch gemeinsam Geschäfte. In einer Mateschitz-Firma arbeitetet Swarovski als Prokuristin.

Bei der House of Arts GmbH in Salzburg gibt es in der Führungsetage eine Neuigkeit. Der Blick ins Firmenbuch verrät: Seit 26. Juni 2024 hat die Firma zwei neue Prokuristinnen - eine davon ist Victoria Swarovski (30).

Tragende Rolle übernommen

Im Unternehmen, welches der Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH und somit Red-Bull-Milliardenerbe Mark Mateschitz (32) gehört, hat sie eine tragende Rolle übernommen.

Das reichste junge Pärchen Österreichs

Die beiden sind das bekannteste Liebespaar Österreichs. Mark ist mit einem Vermögen von knapp 36 Milliarden Euro der reichste Österreicher, der Swarovski-Kristall-Clan von Victoria schafft es mit einem geschätzten Vermögen von 3,75 Milliarden Euro im heurigen Ranking des "trend" auf Platz 10 der reichsten Familien Österreichs.

Was macht die Firma?

Das House of Arts veranstaltet wechselnde Kunstausstellungen in Salzburg. Vor allem im Hangar-7 oder dem Salzburger Flughafen. Bis Mitte September läuft noch die Austellung "Across the Universe", wo verschiedene Künstler von Malerei über Fotografie bis hin zu Skulpturen ihre Kunst ausstellen.