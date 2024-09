Vici Swarovski: Auswanderung? Neues Heim? "Okay, hier bleib ich!"

Erst kürzlich urlaubte Victoria Swarovski mit Mark Mateschitz in Kanada - wollen sie etwa bleiben?

Im Liebesurlaub in Kanada dürfte es Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (32) und seiner Victoria Swarovski (31) richtig gut gefallen haben.

Auswandern?

Vici, die sonst sehr wenig von ihrem Privatleben preis gibt, schrieb zu einigen Fotos: "Kanada, du hast mein Herz gestohlen!" Hat es der Kristall-Erbin etwa so gut gefallen, dass sie gleich auswandern möchte?

Hier will sie bleiben

Ein neues, kryptisches Posting in einer Story führt zu Verwirrungen. Darin zeigt Vici ein Foto mit einer Tränke. Darin: Bier und Wein und dazu der Vermerk: "Ok, ich bleibe". Etwa in Kanada? Oder wo anders? Das Rätsel ist schnell gelöst. Für ein neues Projekt posierte Vici in einer Berghütte. Der Charme dieser Behausung in den Tiroler Bergen muss es der gebürtigen Tirolerin angetan haben...

Dort ist das Heim

Zwar lieben Vici und Mark dieses Bundesland, doch ihr Heim ist etwas urbaner. In Salzburg sollen die zwei das Maria-Theresien-Schlössl bewohnen. Ein zweites Domizil haben die beiden in Marbella.