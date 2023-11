WEC: Habsburg wird Teamkollege von Schumacher bei Alpine

Karriereschritt für Ferdinand Habsburg: Der Österreicher wird im Jahr 2024 für Alpine in der WEC an den Start gehen und damit auch in Le Mans um den Gesamtsieg kämpfen. Der französische Hersteller gab am Mittwoch per Aussendung seine Aufstellung für 2024 bekannt, darunter fand sich auch Habsburg.

"Ich habe vier unglaubliche Jahre bei WRT verbracht, einige der wichtigsten und bedeutendsten Jahre meiner Karriere. Ich habe so viele Erinnerungen, ich bekomme jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es war wirklich etwas Besonderes für mich und ich habe nie etwas als selbstverständlich angesehen".

Habsburg kehrt nach vier gemeinsamen Jahren der LMP2 den Rücken, einen Le Mans-Sieg inklusive. Neben Habsburg wird auch Mick Schumacher 2024 für die Franzosen an den Start gehen. Die beiden sind die einzigen "Ausländer" in dem sonst französischen Teams.

Our 2024 Hypercar Team ????



Charles, Nico, and Matthieu, who have worn the blue for multiple seasons take up their spots in the team, as we welcome Paul-Loup, Ferdinand and Mick to our WEC assault.#AlpineEnduranceTeam #WEC #LeMans24 pic.twitter.com/xTIwum3f4q