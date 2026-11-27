Die Fachhochschule Wiener Neustadt heißt ab sofort Hochschule Wiener Neustadt (HWN). Möglich macht das eine Novelle des Fachhochschulgesetzes.

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Die FHWN darf sich künftig "Hochschule für Angewandte Wissenschaften" nennen und tritt kurz als HWN auf. Auch die Standorte ziehen mit: Aus Wieselburg und Tulln werden HWN Wieselburg und HWN Tulln.

Die Geschäftsführer Axel Schneeberger und Violeta Kaličanin sagen: "Was wir seit mehr als 30 Jahren leisten, wird damit auch im Namen sichtbar." International ist die Bezeichnung als "University of Applied Sciences" längst etabliert.

Studenten bleiben gelassen

Für Studenten ändert sich nichts: Studienangebote, Studienpläne und Abschlüsse bleiben bestehen. Jeder Standort behält sein Profil, Wiener Neustadt breit aufgestellt, Wieselburg mit Marketing und Agrartechnologie, Tulln mit Life Sciences und Biotechnologie.

Mit mehr als 5.000 Studenten und 47 Studiengängen ist die HWN die größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften Niederösterreichs. Rund 90 Partnerhochschulen weltweit gehören zum Netzwerk.

Promotionsrecht im Blick

Mit dem Forschungsunternehmen FOTEC und dem ersten ESA Lab Österreichs will die HWN ihre Forschungsstärke ausbauen. Langfristig soll das sogar den Weg zu einem Promotionsrecht ebnen.