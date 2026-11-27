Mit "Sanxingdui: Future Past" kam Ende Oktober 2026 der weltweit erste nahezu vollständig mit Künstlicher Intelligenz produzierte Kinofilm auf die große Leinwand. Doch statt eines Triumphzugs erlebte das Projekt an den Kinokassen ein historisches Debakel.

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Alleine am Starttag hatten Kinos im ganzen Land über 10.000 Vorführungen angesetzt. Gekommen ist kaum jemand. Bei Produktionskosten von umgerechnet rund 1,4 Millionen Euro spielte der Science-Fiction-Thriller bisher nur knapp über 200.000 Euro ein. Auf der Bewertungsplattform IMDb stürzte der Streifen auf katastrophale 1,2 von 10 Punkten ab.

Entwickler mussten fünfmal von vorne anfangen

Ironischerweise warnt der rund 100-minütige Film ausgerechnet vor den Gefahren Künstlicher Intelligenz: In der Zukunft hat sich die Menschheit komplett von einer Superintelligenz abhängig gemacht und steht vor dem Kollaps. Ein Archäologe soll die Rettung in der Vergangenheit finden – versteckt in sieben geheimnisvollen Symbolen auf über 3.000 Jahre alten Bronze-Artefakten der chinesischen Sanxingdui-Kultur.

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Laut den Machern stammen sämtliche Bilder sowie ein Großteil von Musik, Stimmen und Soundeffekten aus KI-Systemen. Ganz ohne Menschen ging es allerdings nicht: 70 bis 100 Mitarbeiter steuerten über zweieinhalb Jahre hinweg die Prompts, fällten kreative Entscheidungen und schnitten das Material zusammen. Dabei wurde das rasante Tempo der KI-Entwicklung dem Team selbst zum Verhängnis: Weil während der Produktion ständig deutlich bessere Videomodelle erschienen, mussten die Macher den kompletten Film fünfmal verwerfen und neu generieren.

Warum das Publikum den Film abstraft

Auf Bewertungsportalen und in sozialen Medien kritisierten Kinobesucher vor allem ausdruckslose Gesichter, unnatürliche Bewegungsabläufe und eine zerfahrene Handlung, wie der "Spiegel" berichtet.

Vor allem drei Schwachstellen verdarben den Zuschauern laut Medienberichten den Kinobesuch: Auf dem Smartphone fallen kleine KI-Fehler kaum auf – auf einer riesigen Kinoleinwand wirken steife Gesichtsausdrücke, leblose Augen und unnatürliche Bewegungen sofort befremdlich.

Zuschauer kritisierten, dass Gesichter in einer Szene künstlich glattgebügelt aussahen und im nächsten Schnitt plötzlich deutlich gröber wirkten. Fehlende Spannung: Viele bemängelten, dass die Handlung zerfahren und schwer nachvollziehbar sei.