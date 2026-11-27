"An apple a day keeps the doctor away": Ist wirklich etwas dran an dem bekannten Spruch? Wir haben uns das einmal genauer angesehen.

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Ein Apfel am Tag und der Arztbesuch bleibt aus? Der bekannte englische Spruch klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Tatsächlich stecken in Äpfeln zahlreiche gesunde Inhaltsstoffe und auch wissenschaftliche Studien haben sich bereits mit ihren möglichen gesundheitlichen Vorteilen beschäftigt. Doch kann ein täglicher Apfel wirklich Krankheiten vorbeugen oder ist das Ganze nur ein Ernährungsmythos?

Woher kommt der Spruch eigentlich?

"An apple a day keeps the doctor away" ist eine der bekanntesten englischen Redewendungen rund um gesunde Ernährung. Ihre Ursprünge reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Erstmals schriftlich dokumentiert wurde eine ähnliche Version 1866 in Wales. Damals hieß es noch: "Eat an apple on going to bed and you'll keep the doctor from earning his bread", zu Deutsch etwa: Iss vor dem Schlafengehen einen Apfel und der Arzt verdient kein Geld an dir.



Die heute bekannte Formulierung tauchte schließlich 1913 in einem Buch über regionale Redewendungen auf. Seither steht der Apfel sinnbildlich für eine einfache Möglichkeit, etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Doch was sagt die Wissenschaft dazu?

Was macht Äpfel so gesund?

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Äpfel bestehen zwar zu einem großen Teil aus Wasser, enthalten aber auch eine Reihe wertvoller Nährstoffe. Dazu zählen Vitamin C, Kalium und vor allem Ballaststoffe. Besonders interessant ist dabei das Pektin: Dieser lösliche Ballaststoff kommt in der Zellstruktur des Apfels vor und kann unter anderem die Verdauung unterstützen.



Dazu kommen sogenannte Polyphenole. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die beispielsweise in der Schale enthalten sind und antioxidative Eigenschaften besitzen. Sie können dazu beitragen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Wie stark sich diese Effekte tatsächlich auf die Gesundheit auswirken, wird allerdings noch erforscht.

Hält ein Apfel am Tag tatsächlich den Arzt fern?

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Mit genau dieser Frage beschäftigte sich 2015 eine Studie, die im Fachjournal JAMA Internal Medicine veröffentlicht wurde. Dafür untersuchten Forschende Daten von mehr als 8.000 Erwachsenen in den USA. Sie verglichen Menschen, die täglich mindestens einen kleinen Apfel aßen, mit jenen, die keine Äpfel konsumierten.



Das Ergebnis: Auf den ersten Blick schienen Apfelesserinnen und Apfelesser tatsächlich seltener ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 39 Prozent von ihnen hatten im vergangenen Jahr höchstens einen Arztbesuch, bei den Personen ohne täglichen Apfel waren es 33,9 Prozent.



Allerdings verschwand dieser statistische Zusammenhang, nachdem die Forschenden weitere Faktoren wie Alter, Bildung, Rauchverhalten und Gesundheitszustand berücksichtigt hatten. Einen eindeutigen Beleg dafür, dass ein Apfel am Tag Arztbesuche verhindert, lieferte die Untersuchung also nicht.

Also: Ist ein Apfel am Tag sinnvoll?

Die kurze Antwort lautet: Ja, aber nicht aus dem Grund, dass du dadurch garantiert keinen Arzt mehr brauchst. Äpfel sind eine gute Quelle für Ballaststoffe und enthalten wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe. Sie können eine ausgewogene Ernährung sinnvoll ergänzen und sind eine unkomplizierte Alternative zu stark verarbeiteten Snacks.



Wichtig ist allerdings die Vielfalt: Kein einzelnes Lebensmittel kann eine ausgewogene Ernährung ersetzen oder Krankheiten zuverlässig verhindern. Entscheidend ist vielmehr das gesamte Ernährungsmuster. Wer regelmäßig Obst und Gemüse isst, ausreichend Ballaststoffe zu sich nimmt und auf eine abwechslungsreiche Ernährung achtet, tut seiner Gesundheit langfristig etwas Gutes.