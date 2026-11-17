Nicht nur, wie lange wir schlafen, sondern auch, was währenddessen in unserem Gehirn passiert, könnte für unsere Gesundheit entscheidend sein. Eine große Studie hat untersucht, welche Schlafphasen mit einem geringeren Risiko für bestimmte Krankheiten zusammenhängen. Besonders eine Phase sticht dabei hervor.

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Wer morgens aufwacht, hat meist keine Ahnung, wie viel in der Nacht eigentlich passiert ist. Während wir schlafen, durchläuft unser Körper verschiedene Phasen, von leichtem Schlaf über Tiefschlaf bis hin zum sogenannten REM-Schlaf. Letzterer ist vor allem für seine Verbindung zu intensiven Träumen bekannt. Doch eine neue Untersuchung legt nahe, dass er möglicherweise noch eine viel größere Rolle für unsere Gesundheit spielt.

REM-Schlaf: Warum diese Phase so interessant ist

REM steht für "Rapid Eye Movement", also schnelle Augenbewegungen. In dieser Schlafphase bewegen sich die Augen trotz geschlossener Lider rasch hin und her, während das Gehirn besonders aktiv ist. Die Muskulatur ist hingegen weitgehend entspannt.



Der REM-Schlaf wird unter anderem mit der Verarbeitung von Emotionen und Erinnerungen in Verbindung gebracht. Er tritt mehrmals pro Nacht auf, wobei die einzelnen REM-Phasen gegen Morgen tendenziell länger werden.



Nun deutet eine große Studie darauf hin, dass auch das Krankheitsrisiko mit der Dauer dieser Schlafphase zusammenhängen könnte.

95.559 Menschen über mehrere Jahre untersucht

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Für die im September 2026 im Fachjournal PLOS Medicine veröffentlichte Studie analysierte ein Forschungsteam Daten von 95.559 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der britischen UK Biobank. Die Probandinnen und Probanden trugen sieben Tage lang einen Bewegungssensor am Handgelenk. Mithilfe eines Algorithmus wurden daraus verschiedene Schlafmerkmale abgeleitet – darunter REM-Schlaf, Tiefschlaf, Schlafdauer und nächtliche Wachphasen.



Anschließend verfolgten die Forschenden die Gesundheitsdaten der Teilnehmenden im Median über 8,9 Jahre. Insgesamt untersuchten sie Zusammenhänge zwischen den Schlafmustern und 1.049 verschiedenen gesundheitlichen Ergebnissen.



Das Ergebnis: Unterschiede im Schlaf standen mit dem Auftreten von 156 Krankheiten in Zusammenhang. Besonders auffällig war dabei der REM-Schlaf. Eine längere REM-Schlafdauer war mit einem geringeren Risiko für 83 Erkrankungen verbunden.

Weniger Risiko für Herz- und Nervenerkrankungen?

Die Forschenden fanden unter anderem Zusammenhänge zwischen mehr REM-Schlaf und einem geringeren Risiko für Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern und koronare Herzkrankheiten. Auch bei neurologischen Erkrankungen zeigten sich auffällige Ergebnisse: Dazu zählten Demenzerkrankungen, Alzheimer und Parkinsonismus.



Die Zahlen sind bemerkenswert: Eine höhere REM-Schlafdauer war beispielsweise mit einem geringeren Risiko für Demenzerkrankungen und Alzheimer verbunden. Auch für Parkinsonismus zeigte sich ein deutlicher statistischer Zusammenhang.



Wichtig ist allerdings: Die Studie beweist nicht, dass mehr REM-Schlaf diese Krankheiten verhindert. Sie zeigt zunächst nur, dass Menschen mit mehr REM-Schlaf in der untersuchten Gruppe seltener bestimmte Erkrankungen entwickelten.

Auch Tiefschlaf spielt eine Rolle

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Nicht nur der REM-Schlaf fiel in der Untersuchung auf. Auch mehr Tiefschlaf war mit einem geringeren Risiko für sieben Erkrankungen verbunden. Dazu gehörten unter anderem Typ-2-Diabetes, Depressionen, Schlafapnoe und Parkinson.



Die Forschenden untersuchten außerdem die gesamte Schlafdauer. Bei 69 der analysierten Krankheitsbilder lag der statistisch ermittelte Bereich mit dem geringsten Risiko überwiegend zwischen sechs und acht Stunden Schlaf pro Nacht. Besonders auffällig waren die Ergebnisse bei Menschen, die weniger als fünf Stunden schliefen: In dieser Gruppe zeigten sich besonders viele ungünstige Zusammenhänge mit gesundheitlichen Problemen.

Bedeutet mehr REM-Schlaf automatisch mehr Gesundheit?

Nicht unbedingt. Die Ergebnisse sind spannend, sollten aber richtig eingeordnet werden. Es handelt sich um eine Beobachtungsstudie. Sie kann Zusammenhänge aufzeigen, aber nicht beweisen, dass eine bestimmte Schlafphase direkt vor Krankheiten schützt.



Außerdem wurde der Schlaf nicht bei allen Teilnehmenden in einem Schlaflabor mittels Hirnstrommessung untersucht. Die Schlafphasen wurden anhand von Bewegungsdaten am Handgelenk geschätzt. Das ist für eine Studie mit fast 100.000 Menschen praktisch, aber weniger präzise als eine klassische Polysomnografie.



Was sich daraus dennoch mitnehmen lässt: Schlaf ist mehr als eine Frage der Stundenanzahl. Auch die Qualität und Struktur unserer Nachtruhe könnten eine wichtige Rolle für die langfristige Gesundheit spielen. Statt sich allerdings auf eine bestimmte REM-Schlafzahl zu fixieren, lohnt es sich, auf regelmäßige Schlafzeiten und ausreichend Erholung zu achten.