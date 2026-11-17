Wer abends schlecht einschläft, greift manchmal zu Melatonin-Präparaten. Dabei steckt das sogenannte Schlafhormon auch ganz natürlich in verschiedenen Lebensmitteln. Bestimmte Obstsorten, Nüsse und Getreideprodukte enthalten messbare Mengen davon.

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Melatonin ist ein Hormon, das der Körper selbst produziert. Es steuert den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus und signalisiert dem Organismus, wann es Zeit wird, zur Ruhe zu kommen. Neben Nahrungsergänzungsmitteln lässt es sich auch über die Ernährung aufnehmen.

Zu den Lebensmitteln, in denen Melatonin nachgewiesen wurde, zählen unter anderem:

Pistazien

Haferflocken

Sauerkirschen

Cranberrys

Milch

Kiwis

Walnüsse

Bananen

Ananas

Vollkornprodukte

Orangen

Tomaten

Weintrauben

Wie viel Melatonin tatsächlich enthalten ist, kann allerdings stark variieren. Eine Rolle spielen unter anderem die Sorte, die Erntezeit, die Lagerung und die Verarbeitung der Lebensmittel.

Können Kirschen und Bananen den Schlaf verbessern?

In der Wissenschaft wird zunehmend untersucht, ob melatoninhaltige Lebensmittel den Schlaf beeinflussen können. Erste Studien mit Kirschen, Bananen, Ananas und Orangen deuten darauf hin, dass ihr Verzehr den Melatoninspiegel im Körper kurzfristig erhöhen kann.

In der Wissenschaft wird zunehmend untersucht, ob melatoninhaltige Lebensmittel den Schlaf beeinflussen können. © Getty Images

Ob dadurch auch das Einschlafen leichter fällt oder die Schlafqualität dauerhaft verbessert wird, ist allerdings noch nicht ausreichend geklärt. Ebenso gibt es bisher keine eindeutigen Empfehlungen dazu, welche Mengen man essen müsste, um einen spürbaren Effekt zu erzielen.

Fest steht: Lebensmittel mit Melatonin sind keine Schlafmittel und sollten nicht als Wundermittel gegen Schlafprobleme verstanden werden.

Auch andere Nährstoffe sind wichtig

Neben Melatonin spielen weitere Nährstoffe eine Rolle bei der körpereigenen Schlafregulation. Dazu gehört insbesondere L-Tryptophan. Diese essenzielle Aminosäure ist eine Vorstufe von Serotonin und Melatonin.

Sie steckt beispielsweise in Eiern, Fleisch, Nüssen und Samen. Auch Vitamin B6 und Magnesium sind für verschiedene Stoffwechselprozesse und die normale Funktion des Nervensystems wichtig. Vitamin B6 findet sich unter anderem in Vollkornprodukten, Paprika und Schweinefleisch. Magnesium liefern beispielsweise Nüsse, Vollkorngetreide und grünes Blattgemüse.

Eine ausgewogene Ernährung kann somit ein Baustein für einen gesunden Schlaf sein. Sie ersetzt allerdings keine ausreichende Schlafroutine und ist keine garantierte Lösung bei anhaltenden Schlafproblemen.