"Neue Concorde" soll in 45 Minuten von London nach New York fliegen

Ein Luftfahrt-Designer sorgt mit einem spektakulären Plan für Aufsehen: ihm zufolge soll der Flug von London nach New York bald nur noch 45 Minuten dauern.

Oscar Vinals sorgt mit einem spektakulären Design für Aufsehen. Dem Plan zufolge soll bald ein umweltfreundliches Flugzeug erbaut werden können, das die Strecke von Großbritanniens Hauptstadt London in die US-Metropole New York innerhalb von nur 45 Minuten anstatt der bisherigen sieben Stunden zurücklegen kann.

Das Hyperschall-Flugzeug soll 7,3 Mach Höchstgeschwindigkeit haben (9.000 km/h) und den Passagieren mit Panoramfenstern ein absolutes Flugerlebnis bereiten. Das ehemals schnellste Flugzeug der Welt, die Concorde, schaffte den Flug zwischen den beiden Destinationen in etwas mehr als drei Stunden.

Mit einer Flughöhe von 30.000 Metern würde der neue Super-Flieger weit höher in die Luft steigen können als herkömmliche Linienflugzeuge. Möglich werden soll das durch ein Baukonstrukt aus Titan und Kohlefasern, die enorm hitzeresistent sind.

Umweltfreundliches Konzept

In dem Konzept des Designers würden insgesamt 170 Fluggäste in der "neuen Concorde" Platz nehmen können. Noch dazu soll der Super-Flieger mit Wasserstoff angetrieben werden. Der Hypersonic Air Master, so nennt Vinals seine Design-Revolution, ist allerdings noch ein reiner Entwickler-Traum.

Angesichts der rasanten technischen Fortschritte, die es derzeit in der Luftfahrt gibt, ist eine baldige Umsetzung der Flug-Revolution allerdings auch nicht gänzlich auszuschließen.