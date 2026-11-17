Ein großangelegter Cyberangriff trifft die Webseiten von 178 großen Unternehmen weltweit. Hacker schleusten Schadcode ein, um Geld, Kreditkartendaten und Smartphones der Besucher anzugreifen.

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Ein am Montagabend entdeckter Cyberangriff auf den Webseiten-Dienst "Optimizely" hat zahlreiche internationale Top-Konzerne getroffen. Angreifer nutzten eine Sicherheitslücke in dem weitverbreiteten Test-Werkzeug aus, um Schadcode direkt über die vertrauenswürdigen Systeme des Anbieters einzuschleusen - oe24 berichtete.

Ikea, CNN, BBC, HSBC betroffen

Laut der Sicherheitsfirma "Report URI" waren 188 Dateien bei insgesamt 178 Organisationen infiziert – darunter Zoom, CNN, die BBC, IKEA, HSBC, Equifax, Salesforce, Peacock, Fox News, NPR, die ASPCA und Invisalign. Da der bösartige Code zusammen mit regulären Webseiten-Inhalten ausgeliefert wurde, drohte Besuchern bereits beim bloßen Öffnen einer betroffenen Seite Gefahr, ohne dass ein Download oder ein Klick auf einen verdächtigen Link nötig war, wie die britische "Daily Mail" berichtet.

Hacker haben es auf Zahlungsdaten abgesehen

Die eingeschleuste Schadsoftware hatte es vor allem auf Zahlungsdaten abgesehen. Bei Krypto-Transaktionen tauschte das Programm kopierte Wallet-Adressen heimlich gegen Adressen der Täter aus, wodurch bereits Überweisungen im Wert von über 7.000 Dollar umgeleitet wurden. Zudem griff der Code direkt auf den Webseiten eingegebene Kreditkartennummern, Ablaufdaten und Sicherheitscodes ab – während externe Zahlungsdienste wie "Stripe" oder "Adyen" verschont blieben.

Darüber hinaus konnte die Schadsoftware Screenshots erstellen, Browser-Cookies auslesen und bei Besuchern mit iPhones oder iPads zusätzliche Hacking-Werkzeuge nachladen, um Schwachstellen in veralteter Software anzugreifen.

Grafik zeigt betroffene Firmen verschiedener Branchen nach dem Hacker-Angriff. © Grafik mithilfe von KI erstellt

Betroffene Unternehmen im Überblick

Laut "Daily Mail"-Bericht waren folgende Unternehmen von dem Hacker-Angriff betroffen:

Bankwesen und Finanzen: Paychex, Equifax (inkl. Canada & UK), SmartAsset, SmartAdvisor Match, ABN AMRO, ABN AMRO Lease, TaxAct, NetCredit, Associated Bank, S-Pankki, The Work Number, Funding Circle, CashNetUSA, OnDeck, ICS Cards, Rest Super, Compare Club, Energy Scout, Hang Seng Investment sowie HSBC (USA, Hongkong, Mexiko, Singapur, Australien, VAE, Malaysia, Taiwan, Vietnam, Ägypten, Philippinen)

Paychex, Equifax (inkl. Canada & UK), SmartAsset, SmartAdvisor Match, ABN AMRO, ABN AMRO Lease, TaxAct, NetCredit, Associated Bank, S-Pankki, The Work Number, Funding Circle, CashNetUSA, OnDeck, ICS Cards, Rest Super, Compare Club, Energy Scout, Hang Seng Investment sowie HSBC (USA, Hongkong, Mexiko, Singapur, Australien, VAE, Malaysia, Taiwan, Vietnam, Ägypten, Philippinen) Technologie: Zoom, Bitly, Salesforce, GitLab, Optimizely, Mixpanel, Typeform, InMotion Hosting, Wasabi, Perforce/Zend/Puppet, Tableau, Hootsuite, Smartsheet, MuleSoft, Thales/Imperva, Tricentis, Web Hosting Hub, QR Code Generator, ServiceChannel, Brandfolder, Intelex, Enverus, Accruent

Zoom, Bitly, Salesforce, GitLab, Optimizely, Mixpanel, Typeform, InMotion Hosting, Wasabi, Perforce/Zend/Puppet, Tableau, Hootsuite, Smartsheet, MuleSoft, Thales/Imperva, Tricentis, Web Hosting Hub, QR Code Generator, ServiceChannel, Brandfolder, Intelex, Enverus, Accruent Einzelhandel und Mode: IKEA (Online-Wohnraumplaner), ASOS, Mattel, American Eagle, Scheels, Ariat, American Girl, StackSocial, Crocs India, Todd Snyder, Just Russel, Loloi Rugs sowie Levi’s (Japan, Indonesien, Australien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Neuseeland)

IKEA (Online-Wohnraumplaner), ASOS, Mattel, American Eagle, Scheels, Ariat, American Girl, StackSocial, Crocs India, Todd Snyder, Just Russel, Loloi Rugs sowie Levi’s (Japan, Indonesien, Australien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Neuseeland) Streaming und Unterhaltung: Peacock, D&D Beyond, Wizards of the Coast, NOW TV, Zattoo, Crave, Starz, SkyShowtime, Bravo, SeaWorld, WOW (Sky Deutschland), NOW Italia

Peacock, D&D Beyond, Wizards of the Coast, NOW TV, Zattoo, Crave, Starz, SkyShowtime, Bravo, SeaWorld, WOW (Sky Deutschland), NOW Italia Nachrichten und Medien: CNN, BBC, Fox News, NPR (ältere/Staging-Seiten), CTV News, Fox Sports, BNN Bloomberg/CP24, TSN, Top Gear, BBC Earth

CNN, BBC, Fox News, NPR (ältere/Staging-Seiten), CTV News, Fox Sports, BNN Bloomberg/CP24, TSN, Top Gear, BBC Earth Telekommunikation: Virgin Media, Virgin Media O2, Vodafone Australia, O2, TPG Telecom, Mint Mobile, TalkTalk

Virgin Media, Virgin Media O2, Vodafone Australia, O2, TPG Telecom, Mint Mobile, TalkTalk Fluggesellschaften und Reisen: Alaska Airlines/Hawaiian Airlines, Transavia, Air France-KLM, KLM Netherlands, Trafalgar, Contiki, Insight Vacations, The Travel Corporation, Costsaver

Alaska Airlines/Hawaiian Airlines, Transavia, Air France-KLM, KLM Netherlands, Trafalgar, Contiki, Insight Vacations, The Travel Corporation, Costsaver Gesundheitswesen und Pharmazie: Invisalign, Takeda, Covetrus, iTero (Align), Covetrus Pharmacy, myCovetrus, RaySafe (Fluke), Takeda Oncology

Invisalign, Takeda, Covetrus, iTero (Align), Covetrus Pharmacy, myCovetrus, RaySafe (Fluke), Takeda Oncology Industrie und Fertigung: Fluke, eMaint, Fluke Networks, Vaillant Deutschland, Fluke Process Instruments, Fluke Biomedical, Landauer, Vaillant Spanien

Fluke, eMaint, Fluke Networks, Vaillant Deutschland, Fluke Process Instruments, Fluke Biomedical, Landauer, Vaillant Spanien Versicherungen und zugehörige Dienste: Asurion/uBreakiFix, Mutual of Omaha, Admiral, Securian Financial, eRenterPlan, dänische Arbeitslosenkasse AKA

Asurion/uBreakiFix, Mutual of Omaha, Admiral, Securian Financial, eRenterPlan, dänische Arbeitslosenkasse AKA Kryptowährung und Handel: Ledger, IG, OANDA/Coinpass, Interactive Investor, TMS Brokers, Betashares

Ledger, IG, OANDA/Coinpass, Interactive Investor, TMS Brokers, Betashares Lebensmittel und Gastgewerbe: Bestellplattform order.online, Heineken, Home Chef, Starbucks Canada, Cinnabon

Bestellplattform order.online, Heineken, Home Chef, Starbucks Canada, Cinnabon Immobilien und Umzugsdienste: Buildium (Hauptseite & managebuilding.com), Loft Living Apartments, HireAHelper, Flytte.no, MovingPlace

Buildium (Hauptseite & managebuilding.com), Loft Living Apartments, HireAHelper, Flytte.no, MovingPlace Heimtechnologie: Resideo, Honeywell Home, myQ (Chamberlain), Chamberlain, First Alert

Resideo, Honeywell Home, myQ (Chamberlain), Chamberlain, First Alert Wohltätigkeits- und Bürgerorganisationen: Change.org, ASPCA, UNICEF USA, DonorsChoose

Change.org, ASPCA, UNICEF USA, DonorsChoose Glücksspiel: Betsson, PokerStars, Tombola, Betfred

Betsson, PokerStars, Tombola, Betfred Professionelle Dienstleistungen: Freshfields, CohnReznick, Baringa, Cro Metrics

Freshfields, CohnReznick, Baringa, Cro Metrics Bildungswesen: Walden University, Perlego, Chamberlain University

Walden University, Perlego, Chamberlain University Versand und Logistik: ShipStation/ShipEngine, Stamps.com, ShipEngine (separat gelistete Website)

ShipStation/ShipEngine, Stamps.com, ShipEngine (separat gelistete Website) Automobilbranche: Lucid Motors, O’Brien Glass, Chevrolet-Autohaus-Website (Bill Rapp)

Serie aktueller IT-Störungen

Das Fachportal "BleepingComputer" bestätigte nach eigenen Prüfungen, dass viele der genannten Webseiten den Schadcode luden oder dies zumindest versuchten – was jedoch nicht automatisch bedeutet, dass jedes besuchende Gerät erfolgreich kompromittiert wurde. Der Vorfall reiht sich in eine Serie aktueller IT-Störungen ein, zu denen jüngst ein weltweiter Microsoft-Ausfall, ein landesweiter Flugstopp in den USA am Freitag sowie Online-Banking-Probleme bei mehreren großen US-Banken am Montag zählten.

Transaktionen umgehend überprüfen

"Optimizely" hat den Angriff inzwischen bestätigt, die Sicherheitslücke geschlossen und den Schadcode entfernt; laut Report URI waren alle überwachten Dateien noch am Montagabend bereinigt und genutzte Angreifer-Domains abgeschaltet. Wie viele Nutzer tatsächlich geschädigt wurden, ist unklar.

Wer am Montag, dem 16. November, auf einer betroffenen Seite mit Kreditkarte oder Kryptowährungen bezahlt hat, sollte laut "Daily Mail" seine Kontoauszüge beziehungsweise Transaktionen umgehend überprüfen – Apple-Nutzern wird zudem geraten, die neuesten Software-Updates zu installieren.