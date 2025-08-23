Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Vorarlberg
Frastanz
© Feuerwehr Frastanz

Auf Rheintalautobahn

Familie mit Baby rettet sich aus brennendem Auto

23.08.25, 09:59
Teilen

Eine dreiköpfige Familie hat sich am Freitag auf der Vorarlberger Rheintal Autobahn (A14) aus einem brennenden Pkw gerettet. 

Der Lenker war gegen 15.30 Uhr mit seiner Ehefrau und ihrem sechs Monate alten Baby in Fahrtrichtung Tirol unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Als Rauch aus dem Motorraum aufstieg, hielt der Mann am Pannenstreifen an. Kurz darauf brannte der Pkw. Die Familie blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ins Krankenhaus Feldkirch gebracht.

Frastanz
© Feuerwehr Frastanz

Die Feuerwehr Frastanz war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften angerückt und löschte die Flammen rasch. Die Autobahn war für etwa 20 Minuten gesperrt.

Frastanz
© Feuerwehr Frastanz

Der Pkw brannte vollständig aus. Auch Fahrbahn und Leitschiene wurden durch die Hitze beschädigt. Das Wrack wurde vom ÖAMTC abgeschleppt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden