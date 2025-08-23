Familie mit Baby rettet sich aus brennendem Auto

Eine dreiköpfige Familie hat sich am Freitag auf der Vorarlberger Rheintal Autobahn (A14) aus einem brennenden Pkw gerettet.

Der Lenker war gegen 15.30 Uhr mit seiner Ehefrau und ihrem sechs Monate alten Baby in Fahrtrichtung Tirol unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Als Rauch aus dem Motorraum aufstieg, hielt der Mann am Pannenstreifen an. Kurz darauf brannte der Pkw. Die Familie blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ins Krankenhaus Feldkirch gebracht.

© Feuerwehr Frastanz

Die Feuerwehr Frastanz war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften angerückt und löschte die Flammen rasch. Die Autobahn war für etwa 20 Minuten gesperrt.

© Feuerwehr Frastanz

Der Pkw brannte vollständig aus. Auch Fahrbahn und Leitschiene wurden durch die Hitze beschädigt. Das Wrack wurde vom ÖAMTC abgeschleppt.