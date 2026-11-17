Eine Serie von Zwischenfällen vor der iberischen Halbinsel sorgt unter Seglern für erhebliche Verunsicherung. Wissenschaftler einer internationalen Expertenkommission liefern nun eine überraschende Erklärung für die Attacken der Meeressäuger, die eng mit dem Artenschutz im Atlantik zusammenhängt.

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Der jüngste schwere Vorfall ereignete sich am 23. Juli vor Estaca de Bares an der Nordwestküste Spaniens. Eine Gruppe von Schwertwalen attackierte das Segelboot "Idem" und beschädigte den Rumpf sowie die Ruderanlage so massiv, dass die Jacht wenig später sank. Die beiden Personen an Bord blieben laut einem Bericht des Fachmagazins "Yacht.de" glücklicherweise unverletzt. Es handelte sich dabei um den gravierendsten Fall einer ganzen Serie: Wie die spanische Seenotrettungsorganisation Salvamento Marítimo mitteilte, wurden allein am selben Tag zwei weitere Vorfälle im Seegebiet bei Estaca de Bares registriert. Insgesamt verzeichneten die Behörden fünf Vorfälle innerhalb von nur 48 Stunden, deren genaue Koordinaten auf der Plattform orcas.pt dokumentiert sind.

Die Häufung der Zusammenstöße ist kein Einzelfall, sondern setzt einen mehrjährigen Trend fort. Bereits im Jahr 2020 gerieten Orcas vor den Küsten Marokkos, Spaniens und Portugals immer wieder in die Schlagzeilen, weil sie Segelschiffe ansteuerten und deren Ruderblätter zerstörten. Im Jahr 2024 sank in spanischen Hoheitsgewässern die Segeljacht "Alborán Cognac" nach einem Wal-Kontakt. Zusammengerechnet wurden in den vergangenen Jahren in südeuropäischen Gewässern bereits mehr als 700 Schiffe von Schwertwalen gerammt.

IWC-Bericht: Volle Mägen sorgen für überschüssige Energie

Trotz der beträchtlichen Sachschäden und mehrerer gesunkener Boote gab es bei keinem der registrierten Zwischenfälle verletzte oder getötete Menschen. Eine internationale Expertenkommission ging daher der Frage nach, welche Motivation hinter den Aktionen der Tiere steckt. Die Ergebnisse der Internationalen Walkommission (IWC) zeichnen ein bemerkenswertes Bild: Das Verhalten steht in direktem Zusammenhang mit einem drastisch verbesserten Nahrungsangebot im Atlantik.

Aufgrund strenger internationaler Fischereiverbote hat sich der Bestand des Blauflossenthunfischs – der bevorzugten Hauptbeute der Orcas – eindrucksvoll erholt. Im Bericht der IWC heißt es dazu: "Dieser ganzjährige Überfluss bedeutet, dass es für die Wale offenbar nicht mehr notwendig ist, jedem Fisch nachzujagen."

Erstmals seit Generationen müssen die Schwertwale, die biologisch zur Familie der Delfine zählen, nicht mehr den gesamten Tag für die Jagd aufwenden. Die Tiere verfügen durch die gesicherte Nahrung über ein enormes Übermaß an Freizeit und ungenutzter Energie, die sie in neues Verhalten investieren.

Experte ordnet Verhalten ein: Spieltrieb statt Aggression

In Fachkreisen werden die Vorfälle deshalb ausdrücklich nicht als Angriffe auf den Menschen gewertet, sondern als maritime "Interaktionen". Ulrich Karlowski von der Deutschen Stiftung Meeresschutz (DSM) analysierte die Situation gegenüber dem Portal PETBOOK und relativierte dabei die gängige Theorie einer reinen Langeweile der Tiere:

Begriffseinordnung: Von Langeweile im menschlichen Sinn zu sprechen, sei eine unpassende Vermenschlichung, wie man sie primär aus reizarmen Haltungen in Gefangenschaft kenne.

Von Langeweile im menschlichen Sinn zu sprechen, sei eine unpassende Vermenschlichung, wie man sie primär aus reizarmen Haltungen in Gefangenschaft kenne. Neugier und Entfaltung: In freier Wildbahn führe die freie Zeit vielmehr dazu, dass die Tiere Raum für gemeinsames Spiel, soziale Interaktionen und das Erkunden ihrer Umwelt haben.

In freier Wildbahn führe die freie Zeit vielmehr dazu, dass die Tiere Raum für gemeinsames Spiel, soziale Interaktionen und das Erkunden ihrer Umwelt haben. Reizfaktor Segelschiff: Kleinere Boote bieten für die intelligenten Meeressäuger ein ideales Versuchsobjekt auf offener See.

Wenn es den Tieren gelinge, das neue Spielobjekt durch gezielte Stöße gegen das Ruder zu manipulieren und dabei hektische Aufmerksamkeit bei der Besatzung an Bord auszulösen, erzeuge dies laut Karlowski einen enormen Spaßfaktor. Dieses Verhalten erfordere von den Tieren Mut sowie Draufgängertum. Befürchtungen über eine gezielte Jagd auf Menschen verweisen Experten ins Reich der Fiktion: Derartige Bedrohungsszenarien gehören in Romane wie Frank Schätzings Bestseller "Der Schwarm", spiegeln jedoch nicht das reale Verhalten der Tiere wider.