Acht Siege, mehr als 1,4 Millionen Dollar Preisgeld und ein achter Platz beim Melbourne Cup: "So You Are" war ein erfolgreicher Galopper in Australien. Doch nur 13 Tage nach seinem letzten großen Rennen wurde sein Kadaver in einem Müllcontainer auf einer Deponie entdeckt.

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Am 3. November war der fünfjährige Wallach noch beim prestigeträchtigen Melbourne Cup an den Start gegangen. Das Rennen zählt zu den wichtigsten Pferdesportveranstaltungen der Welt und zieht jährlich Zehntausende Zuschauer an. Knapp zwei Wochen später nahm das Leben des Galoppers ein tragisches Ende.

Am 16. November erlitt "So You Are" eine schwere Kolik. Das Pferd wurde in eine Spezialklinik gebracht und notoperiert. Doch die Tierärzte konnten den Wallach nicht retten. Während des Eingriffs wurde entschieden, ihn einzuschläfern.

Kadaver in Müllcontainer entdeckt

Was danach mit dem Tier geschah, sorgt nun für Empörung. Ein Bauarbeiter entdeckte den Kadaver am Montag auf einer Abfallentsorgungsanlage im Süden von Sydney – in einem großen Müllcontainer. Er filmte den Fund und veröffentlichte die Aufnahmen auf Facebook. Das Video verbreitete sich rasch im Internet.

Am Dienstag bestätigte die behandelnde Tierklinik, dass es sich tatsächlich um "So You Are" handelt.

Deponiebetreiber erklärt den Ablauf

Laut Angaben des Deponiebetreibers wurde der Kadaver von einem beauftragten Dienstleister mit einem kleinen Kippfahrzeug angeliefert. Aus Sicherheitsgründen durfte das Fahrzeug nicht bis zur eigentlichen Abladefläche fahren. Deshalb wurde das tote Pferd zunächst in einen großen Container umgeladen. Von dort sollte es anschließend ordnungsgemäß entsorgt werden.

Die Rennsport-Aufsicht Racing NSW bezeichnete den Umgang mit dem Kadaver als "völlig inakzeptabel". Auch die Tierklinik entschuldigte sich. Sie habe zwar die Entsorgung nicht selbst durchgeführt, aber den verantwortlichen Dienstleister ausgewählt. Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen wurde inzwischen beendet.

Trainer Bjorn Baker zeigte sich tief erschüttert. "So You Are" habe es verdient, nach seinem Tod mit Würde und Respekt behandelt zu werden.