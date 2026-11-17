Ein 22-jähriger Syrer wurde festgenommen.

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Wien. Zwei Männer im Alter von 39 und 40 Jahren sind am Montag in Wien-Margareten von mehreren Unbekannten überfallen und mit einer Eisenstange verletzt worden. Ein 22-jähriger Syrer wurde laut Polizei im Nahbereich der Straßenbahnhaltestelle Kliebergasse festgenommen, nachdem er versucht haben soll, eine Eisenstange hinter einem Elektrokasten zu verstecken, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß.

Die Polizei war zunächst wegen eines Mannes mit einer blutenden Kopfwunde zur Straßenbahnhaltestelle gerufen worden. Der 39-Jährige gab an, von mehreren Männern zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufgefordert worden zu sein. Weil er nichts bei sich hatte, soll ihn einer der Angreifer mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen haben.

Bei einer anschließenden Sofortfahndung entdeckten Polizisten in der Nähe einen weiteren Verletzten. Der 40-Jährige soll ebenfalls von mehreren Unbekannten überfallen und mit einer Eisenstange attackiert worden sein. Die Täter erbeuteten dabei Bargeld im zweistelligen Eurobereich. Der 39-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in ein Krankenhaus gebracht, der 40-Jährige konnte in häusliche Pflege entlassen werden.