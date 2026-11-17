Insgesamt konnten zehn Tatverdächtige festgenommen werden, die an etlichen Coups beteiligt gewesen sein sollen.

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Ein brutale Homeinvasion in der Steiermark konnte nach monatelangen Ermittlungen aufgeklärt werden. In der Nacht auf den 29. August 2025 drangen drei maskierte Männer in das Haus eines betagten Ehepaares in St. Radegund bei Graz ein. Die damals 81 und 84 Jahre alten Pensionisten wurden mit Waffen bedroht und um mehrere hundert Euro Bargeld beraubt. Die Opfer erlitten einen Schock.

Nun konnten drei Tatverdächtige ausgeforscht werden. Besonders brisant: Einer der mutmaßlichen Täter ist ein 26-Jähriger, der auch bei einem weiteren Einbruch eine wichtige Rolle gespielt haben soll. Er verfügte über Insiderwissen und zeigte sich geständig. Seine beiden mutmaßlichen Komplizen bestreiten die Beteiligung.

Revolver auf Cobra-Beamten gerichtet

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Einbruch am 9. Mai in St. Anna am Aigen. Zwei Männer stahlen einen Tresor mit mehreren Schusswaffen, Munition und einer Uhr. Ein 26-jähriger Komplize wartete im Fluchtauto.

Tatverdächtiger wollte Beamten erschießen

Noch am selben Abend schlug die Cobra in einer Grazer Wohnung zu. Dabei kam es zu einer dramatischen Situation: Ein 23-jähriger Verdächtiger richtete einen der gestohlenen Revolver auf einen Cobra-Beamten und betätigte den Abzug. Nur eine zufällig leere Kammer in der mit drei Patronen geladenen Trommel verhinderte einen Schuss. Die Beamten überwältigten den Mann und stellten sämtliche gestohlenen Waffen sicher. Gegen ihn und seinen 26-jährigen Komplizen wird auch wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt.

Zehn Festnahmen und weitere Straftaten

Im Zuge der monatelangen Ermittlungen wurden insgesamt zehn Männer im Alter zwischen 18 und 29 Jahren festgenommen. Ihnen werden neben der Homeinvasion weitere Einbrüche und Raubüberfälle angelastet. Bei drei Einbrüchen in Graz zwischen März und April 2026 sollen acht Verdächtige Kleidung, Taschen und Schuhe im Wert von rund 70.000 Euro gestohlen haben.

Auch ein bewaffneter Überfall auf frühere Komplizen konnte geklärt werden. Dabei wurden Opfer mit einer Schreckschusspistole und einem Messer bedroht, geschlagen und gefesselt. Die Ermittler stellten zudem eine Uhr im Wert von rund 30.000 Euro sowie weitere Beutestücke sicher. Als mögliche Motive gelten Suchtmittelabhängigkeit und der Wunsch nach einem luxuriösen Lebensstil. Einige Beschuldigte befinden sich weiterhin in Haft.