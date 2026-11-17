Glücklicher Pass
Happy Passports Index 2026: Österreich ist in den Top 10
Mit dem Happy Passports Index 2026 beschreitet Global Citizens Solutions neue Wege und stellte nicht nur die Frage, welcher Reisepass den Besitzer:innen die größte Reisefreiheit ermöglicht, sondern ließ auch einen zweiten Aspekt in die Erhebung einfließen: die Lebenszufriedenheit der Bevölkerung.
Glücks-Kombi
Dabei hat sich gezeigt, dass ein starker Pass mit großer Reisefreiheit zwar begehrt ist, aber allein noch nicht glücklich macht. Auch die persönliche Freiheit, Lebensqualität, Wohlstand und Sicherheit spielen eine entscheidende Rolle.
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Die Top 10 der glücklichsten Reisepässe
An der Spitze des Happy Passports Index 2026 steht Finnland. Die Spitzenplätze gingen alle in den europäischen Norden. Österreich schaffte es unter 50 Ländern, die untersucht wurden, immer noch in die Top Ten:
- Finnland (93,2 Punkte)
- Island (92,4 Punkte)
- Dänemark (92,1 Punkte)
- Norwegen (89,3 Punkte)
- Schweiz (88,3 Punkte)
- Schweden (88,2 Punkte)
- Niederlande (86,2 Punkte)
- Neuseeland (84,4 Punkte)
- Österreich (83,8 Punkte)
- Singapur (82,8 Punkte)
Den ersten Platz verdankt Finnland der großen Lebenszufriedenheit seiner Bevölkerung. Island und Dänemark sind fast gleichauf. Dass Island auf dem zweiten Platz landete, liegt an der schwächeren Reisefreiheit - da liegt es nur auf Platz 20.
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