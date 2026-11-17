Der erst 16-Jährige verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

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Nächtliche Verfolgungsfahrt in Salzburg: Ein 16-jähriger Syrer wollte einer Polizeikontrolle entkommen. Doch seine Flucht endete mit einem Unfall.

Gegen 1 Uhr früh am Dienstag geriet der Jugendliche in der Innsbrucker Bundesstraße in Salzburg ins Visier der Polizei. Statt anzuhalten, gab der 16-Jährige Gas und flüchtete. In der Rochusgasse verlor er schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte gegen zwei abgestellte Autos. Wie sich herausstellte, saß der Teenager ohne Führerschein am Steuer.

Auto offenbar unerlaubt benutzt

Auch der Beifahrer war erst 16 Jahre alt und stammt aus Salzburg. Nach Angaben der Polizei hatte er das Auto unbefugt in Betrieb genommen. Alkohol war bei dem Jugendlichen nicht im Spiel. Trotz des heftigen Zwischenfalls kamen beide Burschen mit dem Schrecken davon.

Sowohl der Lenker als auch sein Beifahrer blieben unverletzt. Nun sind die weiteren rechtlichen Konsequenzen für den 16-Jährigen zu erwarten. Die Ermittlungen zum Vorfall laufen.