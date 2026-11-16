Bauernregel: Dieser Donnerstag entscheidet über kommenden Winter

Eine alte Bauernregel zum 19. November soll vorhersagen, wie streng der Winter in Österreich wird – und der aktuelle Wetterbericht liefert dafür spannende Hinweise.

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Am Donnerstag, dem laut Bauernregel Lostag St. Elisabeth, zeigt sich das Wetter hierzulande wechselhaft: Durch eine westliche Höhenströmung mit mehreren Störungszonen ziehen kompakte Wolken samt Regen von West nach Ost, wobei es im Westen und Süden länger regnet und im äußeren Osten sowie Nordosten am längsten trocken bleibt. Während die Schneefallgrenze zwischen 1.400 Metern im Nordwesten und 2.200 Metern im Südosten pendelt, frischt der anfangs schwache bis mäßige Wind im Westen, Norden und Nordosten später lebhaft bis stark aus westlichen Richtungen auf. Die Temperaturen bewegen sich dabei in der Früh zwischen minus 2 und plus 8 Grad und erreichen tagsüber milde 7 bis 12 Grad.

Alte Sprüche zum 19. November

Für diesen Tag sind gleich zwei bekannte Sprüche überliefert: "Sankt Elisabeth zeigt an, was der Winter für ein Mann" sowie "Es kündigt die Elisabeth, was für ein Winter vor uns steht". Beide folgen derselben Logik und sehen das Wetter am 19. November als Wetterpropheten für die kommenden Monate: Kälte und Schnee deuten auf einen strengen Winter hin, mildes und feuchtes Wetter hingegen auf eine unbeständige Jahreszeit. Legt man die aktuelle Prognose über diese Regel, fällt die Diagnose für den kommenden Winter eher mild, nass und wechselhaft aus – denn durch die Tageshöchstwerte von bis zu 12 Grad, den Regen im Flachland und die hohe Schneefallgrenze bleibt ein Wintereinbruch bis ins Tal aus.

Was Bauernregeln wirklich taugen

Historisch gesehen basieren solche Sprüche auf jahrhundertealten Wetterbeobachtungen und Erfahrungswerten, die früher als Orientierung für die Landwirtschaft dienten. Aus heutiger meteorologischer Sicht lässt sich daraus allerdings keine verlässliche Winterprognose ableiten. Das Wetter an einem einzelnen Novembertag erlaubt schlicht keine belastbare Vorhersage für die kommenden Monate.