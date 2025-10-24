Wien bekommt neues Center für Sport und Ästhetik

Viel zentraler als neben dem Rathaus geht es eigentlich kaum. In der Doblhoffgasse 9 eröffnet am 25. Oktober das neue Zuhause für Yoga, Pilates, Wellness, Ästhetik, bewussten Lifestyle und Ernährungsberatung - der Aura Social Club.

Auf drei Ebenen, jeweils architektonisch abgestimmt, bietet der Aura Social Club mehr als nur ein Fitness-Center oder einen Beauty-Palace. Es soll ein harmonisches Gesamterlebnis geschaffen werden anhand der fünf Säulen "Sculpt, Balance, Energize, Restore und Nourish".

© Aura Social Club

Das Angebot reicht von Sport- und Brazilian Sculpting Massagen, über Yoga, Infusionen bis hin zu Longevity-Programmen und Ernährungsberatung. Alles, was es für einen gesunden Lebensstil braucht. Und das natürlich an die modernsten Standards angepasst. Ebenfalls Teil ist zudem ein Café mit gesunden Smoothies.

© Aura Social Club

Zur Verfügung stehen nur jeweils acht Reformer- und Mat-Plätze, da persönliche und ausführliche Betreuung im Vordergrund des Konzepts stehen soll.

© Aura Social Club

Gründerin und Creative Director Izabela Zurawik fasst ihren Wunsch so zusammen: "Einen Ort zu schaffen, der sowohl Körper als auch Geist kultiviert. Ruhig, bewusst und kompromisslos ästhetisch."