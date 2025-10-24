Wien bekommt neues Center für Sport und Ästhetik

Viel zentraler als neben dem Rathaus geht es eigentlich kaum. In der Doblhoffgasse 9 eröffnet am 25. Oktober das neue Zuhause für Yoga, Pilates, Wellness, Ästhetik, bewussten Lifestyle und Ernährungsberatung - der Aura Social Club.
Auf drei Ebenen, jeweils architektonisch abgestimmt, bietet der Aura Social Club mehr als nur ein Fitness-Center oder einen Beauty-Palace. Es soll ein harmonisches Gesamterlebnis geschaffen werden anhand der fünf Säulen "Sculpt, Balance, Energize, Restore und Nourish".
Das Angebot reicht von Sport- und Brazilian Sculpting Massagen, über Yoga, Infusionen bis hin zu Longevity-Programmen und Ernährungsberatung. Alles, was es für einen gesunden Lebensstil braucht. Und das natürlich an die modernsten Standards angepasst. Ebenfalls Teil ist zudem ein Café mit gesunden Smoothies.
Zur Verfügung stehen nur jeweils acht Reformer- und Mat-Plätze, da persönliche und ausführliche Betreuung im Vordergrund des Konzepts stehen soll.
Gründerin und Creative Director Izabela Zurawik fasst ihren Wunsch so zusammen: "Einen Ort zu schaffen, der sowohl Körper als auch Geist kultiviert. Ruhig, bewusst und kompromisslos ästhetisch."