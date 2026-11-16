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Brutale Attacke

Streit eskaliert nach Auffahrunfall: Fahrer in Haft

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Polizistin steht neben Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht in Wien.
© APA/EVA MANHART
Der Beschuldigte (38) attackierte seinen Kontrahenten und schleifte dessen Beifahrerin auf der Motorhaube mit.
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Was als harmloser Verkehrsunfall begann, entwickelte sich am Sonntagabend in Gralla (Bezirk Leibnitz) zu einer heftigen Gewalteskalation. Nach einem Auffahrunfall gerieten zwei Autofahrer aneinander. Ein 38-Jähriger soll dabei einen 20-Jährigen attackiert, zu Boden gebracht und anschließend mit Faustschlägen und Tritten traktiert haben.

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Beifahrerin fuhr auf Motorhaube mit

Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr. Laut Polizei soll der Angreifer sein Opfer auch gewürgt haben. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen. Doch damit nicht genug: Anschließend steuerte der 38-Jährige sein Auto auf die 21-jährige Beifahrerin zu. Die Frau klammerte sich während der Weiterfahrt an der Motorhaube fest und rollte sich schließlich seitlich vom Fahrzeug ab. Der Lenker flüchtete danach vom Unfallort.

Polizei fasst Verdächtigen

Die Fahndung verlief erfolgreich: Mehrere Polizeistreifen konnten den mutmaßlichen Täter wenig später anhalten. Der 38-Jährige bestritt die Anschuldigungen. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.

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