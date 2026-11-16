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Skifahrerin (14) schwer verletzt: Fahrerflucht

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© skiresort.at
Die Polizei sucht nun den Wintersportler, der einfach weiterfuhr.
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Dramatische Szenen am Stubaier Gletscher: Eine junge Skifahrerin (14) wurde bei einer Kollision schwer verletzt. Doch statt anzuhalten und Hilfe zu leisten, machte sich der zweite Beteiligte einfach aus dem Staub. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten.

Mädchen bleibt verletzt auf Piste liegen

Der Unfall passierte am Sonntagmittag auf der blauen Piste Nr. 7 "Daunferner". Eine 14-jährige Tschechin war im unteren Streckenabschnitt unterwegs, als sie am rechten Pistenrand mit einem bislang unbekannten Skifahrer zusammenkrachte. Das Mädchen stürzte und blieb schwer verletzt im Schnee liegen. Der andere Wintersportler fuhr laut Polizei einfach weiter in Richtung Bergstation "Gamsgarten".

Familienangehörige und weitere Skifahrer reagierten sofort und leisteten Erste Hilfe. Anschließend wurde die Rettungskette aktiviert. Der Notarzthubschrauber "Alpin 2" brachte die verletzte Jugendliche mit schweren Verletzungen in die Universitätsklinik Innsbruck.

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Jetzt hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Auch der bislang unbekannte Unfallbeteiligte wird dringend ersucht, sich zu melden. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Neustift im Stubaital unter 059133/7119 melden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

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