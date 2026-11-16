Angreifer in Haft
Bruder-Mord: Blutige Schwägerin flüchtete mit Baby
Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 30-Jährigen im Perger Ortsteil Zeitling sitzt der Schock tief. Gleichzeitig kommen immer weitere Details der Horror-Tat ans Licht. Die verletzte Schwägerin soll laut einem Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten blutüberströmt zum Onkel geflüchtet sein.
Blutige Flucht zum Onkel
Wie bereits berichtet, soll der psychisch beeinträgtigte 35-Jährige am Sonntagabend gegen 23 Uhr seinen eigenen Bruder und dessen Ehefrau (31) mit einem Messer attackiert haben. Der Bruder starb noch vor Ort.
Die Schwägerin des mutmaßlichen Angreifers, sie soll mehrere Stichwunden aufweisen, soll sich trotz einer schweren Halsverletzung zu ihrem Onkel, der nur zwei Häuser entfernt wohnt, gerettet haben. Dieser schilderte gegenüber den OÖN die dramatischen Szenen: "Sie war blutüberströmt und klammerte ihre einjährige Tochter an sich."
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Streit eskalierte immer wieder
Laut dem Bericht gab es bereits seit Wochen massive Spannungen innerhalb der Familie. Beinahe täglich soll es zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen sein. Auch die Polizei war deshalb wiederholt alarmiert worden.
Der mutmaßliche Täter ist bereits aufgrund seiner psychischen Erkrankung, es soll sich um Schizophrenie handeln, amtsbekannt. oe24 berichtete. Zudem soll er auch Vorstrafen in Bezug auf Körperverletzung vorweisen.
Dass die familiären Konflikte derart dramatisch enden würden, habe laut dem Onkel niemand erwartet. Die Ermittler nun die genauen Hintergründe der tödlichen Attacke klären.
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