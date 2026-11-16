Naschmarkt: 13-Jährige auf Einbruchstour erwischt

Polizisten mussten den Jugendlichen durch mehrere Gassen verfolgen.

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Nächtlicher Polizeieinsatz am Wiener Naschmarkt: Zwei erst 13 Jahre alte Burschen, darunter ein Syrer, sollen am Naschmarkt mehrere Geschäfte und Marktstände beschädigt haben. Doch ihre Flucht vor der Polizei endete nach einer Verfolgungsjagd durch mehrere Gassen.

Scheiben eingeschlagen und Stände beschädigt

Gegen 1.30 Uhr bemerkten Polizisten während ihres Streifendienstes zwei Jugendliche, die sich verdächtig verhielten. Kurz darauf entdeckten die Beamten ein eingeschlagenes Geschäftsfenster sowie Glasscherben auf dem Gehsteig. Auch mehrere Marktstände und eine weitere Eingangstür waren beschädigt worden.

Flucht durch mehrere Gassen

Als sich die beiden Burschen entfernen wollten, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf. Diese führte von der Faulmanngasse über die Mühlgasse und den Kühnplatz bis zur Schleifmühlgasse. Dort konnten die beiden 13-Jährigen schließlich gestoppt werden. Beide gestanden die Taten. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Teile eines Nothammers und Bargeld, die sichergestellt wurden.

Jugendliche übergeben

Nach Abschluss des Einsatzes wurde einer der Burschen seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Sein Freund aus Syrien war bereits von seiner Wohneinrichtung als abgängig gemeldet worden. Er wurde deshalb den Betreuern übergeben. Die Ermittlungen zu den Einbrüchen laufen.