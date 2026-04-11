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Landesfürsten

Polit-Barometer: FPÖ-Landeschef ist "Umfrage-Staatsmeister"

11.04.26, 11:43
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Mario Kunasek ist derzeit nicht nur der beliebteste Landeshauptmann - sondern überhaupt der beliebteste Politiker Österreichs. 

Sollte die vormalige Landeshauptmann-Partei ÖVP geglaubt haben, dass FPÖ-Mann Mario Kunasek an der steirischen Landesspitze eine Eintagsfliege wird - sie sollte ihre Meinung ändern. Das zeigt zumindest das oe24-Polit-Barometer der Lazarsfeld Gesellschaft, die jeden Monat abfragt, welche Top-Politiker einen guten bzw. einen schlechten Eindruck hinterlassen. Der Saldo aus beiden Werten ergibt das Barometer-Ranking.

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© oe24

Ein rigider Sparkurs in der Steiermark gepaart mit einer Rekordverschuldung - so hat man Kärnten bei der Pro-Kopf-Verschuldung überholt und ist jetzt Nr. 1 - kann dem FPÖ-Landeshauptmann offenbar nichts anhaben. 30 % finden Kunasek gut und nur 18 % schlecht, macht einen Saldo von +12 %. Damit ist er nicht nur bei neun Landeshauptleuten top - sondern der beliebteste Politiker des Landes. Kunasek profitiert sichtlich vom "Outlaw"-Image der Blauen.

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Und die anderen Landeschefs? Nun, hinter Kunasek ist der Burgenländer Hans Peter Doskozil am beliebtesten - allerdings mit einem negativen Saldo von -1. Spannend: Der neue Kärntner Landeschef David Fellner kommt auf immerhin -5 % und liegt auf Platz 4 - darauf kann man aufbauen.

Am Ende des Rankings finden sich indes mit Karoline Edtstadler (Salzburg), Johanna Mikl-Leitner (NÖ) und Michael Ludwig (Wien) die bekanntesten Landeshauptleute. Sie werden im Gegensatz zu Kunasek voll von jenem Trend erwischt, der aktuell gegen die Regierenden generell läuft.

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