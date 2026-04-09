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Stocker Kickl
© APA/HELMUT FOHRINGER

Regierung

Kanzlerfrage: Stocker macht einige Meter auf Kickl gut

09.04.26, 21:29
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FPÖ-Chef Kickl führt die oe24-Kanzlerfrage klar an - doch der amtierende Regierungschef holt ein bisschen auf.

Amtsbonus? Pustekuchen! Seit sich Regierungen mit massiven Krisen herumschlagen müssen, wurde der einstige Kanzlerbonus immer mehr zu einem Malus.

kanzler260409
© oe24

In der brandaktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (1.000 Befragte vom 6. bis 7. 4.) kommt Kickl bei der oe24-Kanzlerfrage der Lazarsfeld Gesellschaft auf 32 %, das ist ein Prozentpunkt mehr als vor einer Woche. Fast ein Drittel der Wahlberechtigten wünschen sich den FPÖ-Obmann also im Kanzleramt.

Doch entgegen dem allgemeinen Trend kann Amtsinhaber Christian Stocker ebenfalls zulegen. 15 % setzen aktuell auf den ÖVP-Kanzler - drei Punkte mehr als noch vor einer Woche. SPÖ-Chef Andreas Babler fällt hingegen um einen Punkt auf 8 % zurück. Auch Grünen-Chefin Leonore Gewessler verliert leicht: 7 %, NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger würden nur 6 % zur Bundeskanzlerin wählen.

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