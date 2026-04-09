Kanzlerfrage: Stocker macht einige Meter auf Kickl gut

FPÖ-Chef Kickl führt die oe24-Kanzlerfrage klar an - doch der amtierende Regierungschef holt ein bisschen auf.
Amtsbonus? Pustekuchen! Seit sich Regierungen mit massiven Krisen herumschlagen müssen, wurde der einstige Kanzlerbonus immer mehr zu einem Malus.
In der brandaktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (1.000 Befragte vom 6. bis 7. 4.) kommt Kickl bei der oe24-Kanzlerfrage der Lazarsfeld Gesellschaft auf 32 %, das ist ein Prozentpunkt mehr als vor einer Woche. Fast ein Drittel der Wahlberechtigten wünschen sich den FPÖ-Obmann also im Kanzleramt.
Doch entgegen dem allgemeinen Trend kann Amtsinhaber Christian Stocker ebenfalls zulegen. 15 % setzen aktuell auf den ÖVP-Kanzler - drei Punkte mehr als noch vor einer Woche. SPÖ-Chef Andreas Babler fällt hingegen um einen Punkt auf 8 % zurück. Auch Grünen-Chefin Leonore Gewessler verliert leicht: 7 %, NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger würden nur 6 % zur Bundeskanzlerin wählen.