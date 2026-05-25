"Tutto Gas": Partygast aus Österreich nach Sturz von Balkon gelähmt

Der Sturz von einem Balkon im Bereich der Piazza Fontana endete für einen Österreicher im Spital.

Ein Drama hat sich am Pfingswochenende bei „Tutto Gas“ im italienischen Lignano abgespielt. Dort stürzte ein Österreicher am Samstagabend von einem Balkon im Bereich der Piazza Fontana.

Der Partygast musste schwer verletzt ins Spital gebracht werden. Laut der Kleinen Zeitung soll das Unfallopfer um die 30 Jahre alt sein.

Unfall-Opfer ist gelähmt

„Unsere italienischen Kollegen haben uns in Kenntnis gesetzt, dass der Mann gelähmt ist. Bis zu welchem Grad und wie es ihm ansonsten geht, ist aktuell nicht bekannt“, sagt der Kärntner Polizist Martin Macor, der in Lignano im Einsatz ist, gegenüber der Kleinen Zeitung. Der Verletzte soll um die 30 Jahre alt sein. Ob er bei dem Sturz betrunken gewesen war, ist bisher unklar.