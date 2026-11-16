Frau auf Straße sexuell bedrängt: Zeugen gesucht

Der Mann soll das Opfer gepackt und auf den Gehsteig gezerrt haben. Zudem soll er sexuelle Absichten gehabt haben.

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Ein erschreckender Vorfall beschäftigt die Wiener Polizei: Eine junge Frau soll mitten in Wien von einem Mann verfolgt, sexuell bedrängt und sogar körperlich attackiert worden sein. Nun hoffen die Ermittler auf wichtige Hinweise aus der Bevölkerung.

Opfer wollte ein Taxi nehmen

Die Tat ereignete sich bereits am 8. August 2026 gegen 7.30 Uhr im Bereich der Rechten Wienzeile 13 im 4. Bezirk. Die Frau wollte offenbar ein Taxi anhalten, als der Mann sie daran hinderte. Laut ihren Angaben packte er sie am Oberarm und zerrte sie auf den Gehsteig. Zudem soll er unmissverständlich sexuelle Absichten geäußert haben.

Polizei nahm Verdächtigen fest

Die alarmierten Beamten waren ursprünglich wegen eines anderen Vorfalls in der Nähe im Einsatz. Passanten machten sie auf einen flüchtenden Verdächtigen aufmerksam. Eine junge Frau schilderte anschließend den Übergriff. Die Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter noch vor Ort anhalten und vorläufig festnehmen.

Ermittler hoffen auf Hinweise

Jetzt sucht die Wiener Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft nach weiteren Zeugen. Wer den Vorfall am 8. August gegen 7.30 Uhr beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalreferat Margareten unter 01-31310-55226 zu melden. Hinweise werden auch vertraulich entgegengenommen.