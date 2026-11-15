Wieder Krampus verletzt: 24-Jähriger bei Lauf an Hörnern gezogen

In Kärnten wurde schon wieder ein Krampus bei einem Lauf attackiert. Ein 24-jähriger Villacher landete nach dem Vorfall im Krankenhaus, die Polizei sucht nun nach dem Täter.

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Zu dem jüngsten Zwischenfall kam es im Zuge des Krampuslaufes am Wasenboden in Villach-Seebach. Ein bisher unbekannter Täter zog einen als Krampus verkleideten 24 Jahre alten Villacher an den Hörnern. Durch diese Aktion erlitt der junge Mann Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung brachte den Verletzten daraufhin zur weiteren Versorgung in das LKH Villach. Aktuell führt die Polizei weitere Erhebungen durch, um die Identität des flüchtigen Täters auszuforschen.

Parallelen zum Ebenthaler Lauf

Dieser Vorfall sorgt auch deshalb für Aufsehen, weil sich erst am Freitagabend ein ganz ähnliches Szenario in Ebenthal ereignet hat - oe24 berichtete. Dort wurde ein 33-jähriger Klagenfurter beim örtlichen Krampuslauf verletzt. Ein 62-jähriger Zuseher hatte den Darsteller aus bislang ungeklärter Ursache an den Hörnern seiner Maske gerissen. Andere Mitglieder der Perchtengruppe kümmerten sich um den 33-Jährigen und brachten ihn ins Klinikum Klagenfurt. Auch in diesem Fall laufen die Ermittlungen der Polizei zum genauen Tatablauf noch.

Dass Krampusse bei Läufen aus dem Publikum heraus angegriffen werden, ist leider keine Seltenheit. Aber auch Zuschauer attackieren immer wieder die Darsteller.

Zuletzt musste im Motorikpark im oberösterreichischen Ansfelden ein Krampuslauf vorzeitig abgebrochen werden. Auslöser waren mehrere Zuschauer, die Steine in Richtung der Krampusse warfen und an deren Hörnern rissen. Bei diesen Vorfällen zog sich einer der Darsteller Verletzungen zu.