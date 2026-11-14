Bei Hörnern gepackt: Verletzter bei Krampuslauf

Bei einer Veranstaltung in Kärnten kam es zu einem Zwischenfall, bei dem ein Teilnehmer verletzt wurde. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Ablauf des Geschehens.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Beim Ebenthaler Krampuslauf am Freitagabend wurde ein 33-jähriger Klagenfurter verletzt, nachdem ein 62-jähriger Zuseher ihn an den Hörnern seiner Maske gerissen hatte.

Ermittlungen zum Tatablauf laufen

Laut einer Aussendung der Polizei ereignete sich die Szene aus bislang ungeklärter Ursache während des Laufs in Ebenthal. Durch den Zug an den Hörnern erlitt der 33-Jährige Verletzungen. Andere Mitglieder seiner Perchtengruppe kümmerten sich um den Mann und brachten ihn zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Klagenfurt. Wie genau es zu dem Vorfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand laufender polizeilicher Erhebungen.

Ähnliche Zwischenfälle in Vergangenheit

Es handelt sich dabei keineswegs um ein isoliertes Ereignis in der Kärntner Gemeinde. Bereits im vergangenen Jahr kam es beim Krampuslauf in Ebenthal, einer Nachbargemeinde von Klagenfurt, zu einer vergleichbaren Situation. Damals packte ein unbekannter Besucher einen 18-jährigen Darsteller ebenfalls an den Hörnern und riss ihn zu Boden, was bei dem jungen Teilnehmer zu Verletzungen im Nackenbereich führte.

Wiederholte Probleme bei Brauchtumsläufen

Dieser Fall reiht sich in eine Serie ähnlicher Vorfälle der letzten Jahre ein. Immer wieder wurden Akteure bei Krampus- und Perchtenläufen durch Übergriffe aus dem Publikum verletzt. Die aktuellen Ermittlungen zum jüngsten Geschehen in Ebenthal dauern weiterhin an.