St. Veit, Kärnten
Alkolenker ohne Schein kracht mit Auto in Schneestange
Auf der B92 kam es zu einem Unfall, als der Mann von Brückl in Richtung Klagenfurt fuhr. Dabei kollidierte er mit einem Straßenleitpflock und riss eine Schneestange heraus.
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Alkoholisierter Lenker gestoppt
Im Zuge der darstellenden Kontrolle wurde der 42-Jährige überprüft. Die Beamten stellten fest, dass er schwer alkoholisiert war.
Ohne gültige Berechtigung
Zudem besaß der Mann weder eine gültige Lenkberechtigung noch die Erlaubnis des Zulassungsbesitzers, das Auto zu nutzen.
Mehrfache Anzeigen folgen
Der Lenker wird nach dem Vorfall mehrfach bei den zuständigen Behörden angezeigt.
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