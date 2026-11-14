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St. Veit, Kärnten

Alkolenker ohne Schein kracht mit Auto in Schneestange

Phillip Platzer
von
Auto rutscht von schneebedeckter Straße in den Graben, weitere Autos fahren auf glatter Straße.
© Getty Images/iStockphoto
Ein 42-jähriger Autofahrer hat am Freitag im Bezirk St. Veit an der Glan unter starkem Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht und wurde mehrfach angezeigt.
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Auf der B92 kam es zu einem Unfall, als der Mann von Brückl in Richtung Klagenfurt fuhr. Dabei kollidierte er mit einem Straßenleitpflock und riss eine Schneestange heraus.

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Alkoholisierter Lenker gestoppt

Im Zuge der darstellenden Kontrolle wurde der 42-Jährige überprüft. Die Beamten stellten fest, dass er schwer alkoholisiert war.

Ohne gültige Berechtigung

Zudem besaß der Mann weder eine gültige Lenkberechtigung noch die Erlaubnis des Zulassungsbesitzers, das Auto zu nutzen.

Mehrfache Anzeigen folgen

Der Lenker wird nach dem Vorfall mehrfach bei den zuständigen Behörden angezeigt.

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